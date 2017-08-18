Türk bayrağına saygısızlığa duyarsız kalınmadı

yeniakit.com.tr’nin 15 Ağustos’ta gündeme getirdi “Ankara’nın göbeğinde kimse yok mu? Yetkililer bunu neden görmüyor!” başlıklı haber ses getirdi.

FETÖ’cülere ait kapatılan Kimse Yok Mu Derneği önünde Türk bayrağı örgütün STK’sının bayrağında aşağıda tutuluyordu.

Bu durumu yeniakit.com.tr fark ederek haberleştirdi. Göreve davet ettiğimiz yetkililer duruma duyarsız kalmadı. Bu sabah sözde STK’nın önünde bulunan gönderden bayrağın geri çekildiği gözlemlendi.

İşte yeniakit.com.tr’nin ilgili haberi:

Ankara’nın göbeğinde kimse yok mu? Yetkililer bunu neden görmüyor!