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Türk bayrağına çirkin saldırı! Özür dilemek zorunda kaldılar

Dakovo'da düzenlenen Uluslararası Folklor Festivali'ne Hırvat asıllı bir genç, Türkiye'den katılan folklor ekibinin kortej geçişi sırasında Türk bayrağına saldırdı.

11 Temmuz 2017 Salı 02:44
Türk bayrağına çirkin saldırı! Özür dilemek zorunda kaldılar

Hırvatistan'ın Dakovo kentinde düzenlenen Uluslararası Folklor Festivali'ne Hırvat asıllı bir genç, Türkiye'den katılan folklor ekibinin kortej geçişi sırasında Türk bayrağına saldırarak kopardı.

Dakovo'da düzenlenen Uluslararası Folklor Festivali'ne Hırvat asıllı bir genç, Türkiye'den katılan folklor ekibinin kortej geçişi sırasında Türk bayrağına saldırdı.

Saldırının ardından Sancağı taşıyan genç daha sonra Hırvat gencin elinden bayrağı almayı başardı. Saldırının ardından Hırvat gencin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Yetkilerce saldırganın aşırı alkollü olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEDİLER

Türk bayrağına yapılan bu çirkin saldırının ardından Türkiye'den gelen folklor ekibinin festivalden ayrılmak istediği ancak Dakovo Belediyesi Başkanı Marin Mandariç'in hem Türk halkından hem de Türkiye Cumhuriyeti'nden özür dilediği belirtildi.

Saldırıya Hırvat basınında geniş yer verildi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 02:44
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