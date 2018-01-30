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Türk Barter 2018 yılı hedeflerini açıkladı

Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı M. Sırrı Şimşek “2018’de de hem büyümeye hem büyütmeye devam edeceğiz.”

30 Ocak 2018 Salı 16:30
Türk Barter 2018 yılı hedeflerini açıkladı

25 yıllık köklü geçmişi ile Türkiye’de Barter Sistemi’nin kurucusu ve lideri olan Türk Barter, 2017 yılsonu değerlendirme toplantısını İstanbul’daki Genel Merkezi’nde gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu ve şubelerin de katılım sağladığı toplantıda, 2017 yılı değerlendirilirken, 2018 yılı hedefleri ortaya konuldu.

Uluslararası çalışmalarıyla 25 yıldır üyelerine ortak pazar sağlayan Türk Barter, 2017 yılı sonuçlarını genel merkezinde değerlendirdi. Türk Barter’ın dünyadaki Barter endüstrisine olan katkısının gündeme alındığı toplantıda, 2018 yılı hedefleri de görüşüldü. Yaşanan kur dalgalanmaları, buna bağlı olarak gelişen ekonomik problemlerin yoğun olarak yaşandığı, çoğu sektörün üretim maliyetlerinin artması sebebiyle sıkıntıya düştüğü 2017 yılında da büyümesini sürdüren Türk Barter; 2018 yılında hedeflerini daha da büyüttü.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 16:30
  1. Türk Barter
  2. İstanbul
  3. 2018 yılı
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