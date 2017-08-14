Türk bankaları için flaş duyuru!

Morgan Stanley, Türkiye'nin Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) ekonomik büyümeye katkısı konusunda piyasa beklentisinden daha iyimser olduklarını belirterek, banka hisselerinde kârları realize etmek için erken olduğunu savundu.



Türk ekonomisinde büyümenin ana direğinin Kredi Garanti Fonu olduğunu belirten Morgan Stanley, Fon'un GSYH büyüme oranına doğrudan katkısını yüzde 1 olarak tahmin ettiklerini vurguladı.



Kredi Garanti Fonu'nun bankaların KOBİ'lere verdikleri kredinin maliyet riskini 50 baz puandüşürebileceğini tespit ettiklerini ifade eden Morgan Stanley, bunun gelecek yıl toplam karşılıkların konsensüs sağlanan fiyatlardan 20 baz puan daha düşük olacağı anlamına geldiğini ve bu nedenle bankalar için 2018 kâr tahminlerini yüzde 4-12 artırdıklarına işaret etti.



'YÜKSELİŞ İÇİN HALA ALAN VAR'



Bankacılık endeksinin yıl başından bu yana yüzde 44 yükseldiğine dikkat çeken Morgan Stanley, bu yüksek değerlemelerin daha istikrarlı bir makro ve siyasi ortamı, hükümetin teşvik tedbirlerini yansıttığını belirtti. Morgan Stanley, Kredi Garanti Fonu'nun karlara etkisi üzerine yaptıkları tahminleri hesaba kattıklarında banka hisselerinde yaşanan yükselişe rağmen henüz kârı realize etmek için erken olduğuna inandıklarını, hisse fiyatlarının yükselmesi için hala alan olduğuna ikna olduklarını vurguladı.



Banka hisseleri için 'ağırlığını artır' tavsiyesini sürdürdüklerini belirten Morgan Stanley, hedef fiyatları da ortalama yüzde 15 yükseltti.



Akbank için hedef fiyatı 12,0 TL'den 12,6 TL'ye, Garanti Bankası için 10,3 TL'den 12,5 TL'ye, İş Bankası C için 8,0 TL'den 9,3 TL'ye yükselten Morgan Stanley, YKB için 'eşit ağırlık' tavsiyesini sürdürürken hedef fiyatı 4,4 TL'den 4,9 TL'ye çıkardı.