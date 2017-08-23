Türk astronotlar burada yetişecek!

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Gökmen Projesi kapsamında Avrupa’nın en iyi dünyada ise ilk 5 uzay ve havacılık merkezinden birisi olacak Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi’nin (GUHEM) temeli Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın da katıldığı törenle atıldı. 13 bin metrekarelik alanda dikkat çeken bir mimariye sahip olacak GUHEM, Türkiye’nin uzay temalı ilk eğitim merkezi olacak.

Uzay Havacılık Savunma Konseyi ve Kümelenmesi ile sektörde faaliyet gösteren veya üretim potansiyeli bulunan firmaları aynı çatı altında toplayan BTSO, TÜBİTAK desteği veBursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi’nin temelini Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Bursa protokolünün katılımıyla attı.

Programda konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Bursa her zaman beni heyecanlandıran bir şehir oldu. Ne zaman Bursa’ya gelsem hayırlı bir işin ya temelini attık ya da açılışını yaptık. Bu projenin hayata geçmesinde emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bursa için çok hayırlı bir işin temelini atıyoruz. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımın ilk günlerinde bilim ve teknoloji merkezinin açılışını yapmıştık. Bu temeli atarken oradaki konuşma aklıma geldi. Arkadaşlarımdan aldığım bilgiyle her yıl 150 bin öğrencinin bu merkezi ziyaret ettiğini öğrendim. Atatürk, ‘İstikbal göklerdedir’ demiştir. Biz gökleri çok ihmal etmişiz. Bu ihmali ortadan kaldıracak bir eserin temelini atıyoruz. Bilimin temeli merak ve sorgulamadır. Eğer bir insan merak ederse ve bu da çocuksa, gençse orada bilimsel faaliyet için en önemli unsur mevcut demektir. Bilimin ikinci önemli gerek şartı da sorgulamadır. Çocuklarınızın sorgulamasını istiyorsanız çocuğunuzun geleceğinin teminat altına alınmasını istiyorsunuz demektedir” dedi.

“4’üncü sanayi devrimini yakalama fırsatımız var”

Müfredat tartışmalarına da değinen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Son dönemde müfredat tartışmaları var. ‘Şu niye müfredatta var, bu yine yok’ diyorlar. Tamamen aktüel tartışmalar. Bu tartışmalar yapılırken acaba bu sistem eğitimi dediğimiz matematik, fen eğitiminde neredeyiz. Hazreti Ali’nin (r.a.) bir sözü var; ‘Çocuklarınızı bugüne göre değil, geleceğe göre yetiştirin.’ Matematik, fen, teknolojiyi bilmeyen çocukların oluşturduğu toplumda bizim olacağımız yer tüketici olmaktır. Şu tartışmaya da bir girin. Bırakın işi boş tartışmaları. Ülkenin gelecekteki konularını belirleyecek tartışmalara odaklanın. Orası çaba gerektiriyor. Bizim sorularımızın cevabı Türkiye 1’inci, 2’nci, 3’üncü sanayi devrimini kaçırdı. 4’üncü sanayi devrimini yakalama fırsatımız var. Bunu yapmamız için de hazırlıklı olmalıyız. Bu merkezin kurulmasını gençlerimizde bilime teknolojiye uzay ve havacılığa merak uyandırması açısından önemli görüyorum. Belki 20 yıl sonra 'Türkiye’nin havacılıkta en iyi şehri hangisi' derseniz ben size Bursa derim. Şimdi Türksat 6A’yı 2020’de uzaya fırlatmayı hedefliyoruz. Uzay ve haberleşme uydumuz olacak. ABD’de uzay ve havacılık alanında çalışan insan sayısı 260 bin. Rusya’da 240 bin civarında. Çin’de 50 bin civarında.İngiltere, Fransa gibi ülkelerde 30 bin civarında. İran’da bile 3 bin civarında. Türkiye’de maalesef bu sayı binin altında. Bu noktada özellikle bu tesisi son derece önemsiyoruz. Çağ uzay çağı. Uzay yolculukları başlıyor. Pek çok yeni çalışma var. Uzay çalışmalarının hukuku oluştu. Önümüzdeki süreçte dünyada insanların en fazla kafa yoracağı alanlardan bir tanesi” dedi.

“Gökmen projesini büyük bir heyecanla izledim”

‘Türkiye’nin tartışması gereken alan bu alan’ diyen Bakan Işık, “Türkiye bu alanlarda iddiasını sürdürmeli. Gökmen projesini büyük bir heyecanla izledim. Bugün temel atmasını yapıyoruz. Bu tesis bittiğinde içerisindeki düzenekler yerleştirildiğinde çocuklarımız bu alana büyük bir ilgi duyacaklar. Gökmen projesi büyük bir kararlılıkla hayata geçecek. Gönül coğrafyamızın çocukları bu merkezde çalışmaları görecekler. İnşallah 20-30 yılda Türkiye bu alandaki iddiasını Bursa’dan sürdürecek” şeklinde konuştu.

Altepe: Sadece Bursa değil, Türkiye’nin değer kazanacağı bir proje olacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de programda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Gelişen Türkiye’nin gelişen şehri olma yolunda adımlarımızı atıyoruz. Geleceğimiz ve ümitlerimiz var. Tüm dünya mazlumlarının dua ettiği ülke olarak gençlerimizi en güzel şekilde yetiştirmek konusunda elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Başımıza icat çıkaracak gençler yetiştirmek için gayret sarf ediyoruz. Bu merkez tamamlandığında Türkiye’de ilk olacak. Sadece Bursa değil, Türkiye’nin değer kazanacağı bir proje olacak. TÜBİTAK 60 milyon lira ile büyük bir destek sağladı. 13 bin metrekarelik kapalı alan bulunuyor. Zeplin şeklinde yapılan bina Bursa’nın yeni simgesi olacak."

Burkay: Bursa yüzünü dışa dönmüş, rekabete açık bir coğrafya

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise baş döndürücü bir hızla ilerleyen teknoloji ve bilgiye dayalı ürünlerin 21. yüzyıla damgasını vurduğunu söyledi. Yerliotomobil, uydu ve savunma sanayinde Türkiye’nin önemli başarılara imza attığını kaydeden Burkay, “Önümüzdeki 50 yılda Türkiye ve dünya ekonomisine yön verecek sektörlerde bilgi birikimi ile en önemli merkez Marmara Havzası’dır. Bu bölgeye ne kadar yatırım yapsak az. TEKNOSAB projemizin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bursa aslında yüzünü dışa dönmüş, rekabete açık bir coğrafya. Mükemmeliyet merkezlerimizle ülkemizin önüne koyduğu hedeflerini yakalamada stratejik sektörlerde de kent ekonomisine ciddi katkılar sunacak” dedi.

‘Şu anda 65 Ar-Ge merkezi, 6 tasarım merkezimiz var’ diyen Burkay, “Bursa olarak 71 merkezimiz var. Sene sonunda 100 rakamına ulaşmayı istiyoruz. Bu dönüşüm şirketlerimizle olacak. Vizyon projelerimizle bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. İnşallah merkezimiz ülkemize Bursa’mıza hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Fikri Işık, Başkan Burkay ve protokol üyeleri Türkiye’nin uzay temalı ilk merkezi olan GUHEM’in temelini atmak için duaların ardından butona bastı.

Avrupa’da en iyi, dünyada ilk 5’te

Yaklaşık 13 bin metrekarelik kapalı alana sahip merkezde uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı düzenek ve sergiler yer alacak. Kısa adı GUHEM olan merkezin maliyeti ise 125 milyon TL bütçe ile hayata geçirilecek. GUHEM’in ilk ve orta öğretim düzeyindeki gençlerin uzay ve havacılık konusundaki farkındalığı da artıracak. 150’den fazla interaktif düzenek, havacılık öğrenme merkezi, uzay inovasyon merkezi ve dikey rüzgar tüneli gibi birbirinden farklı uygulamaların yer alacağı merkez Avrupa’da en iyi, dünyada ise ilk 5 havacılık ve uzay temalı merkezlerden birisi olma hedefiyle hayata geçiriliyor. Dikkat çeken bir mimariyle inşa edilecek GUHEM’in ilk katında havacılığın gelişimine ışık tutan düzenekler ve günümüzde kullanılan uçuş simülatörleri yer alacak. Uzay katı olarak adlandırılan ikinci katta ise atmosfer olayları, güneş sistemi, gezegenler ve galaksilere ilişkin bilgiler sunulacak. Bu katta yer alacak yer çekimsiz alan ile merkeze gelen ziyaretçiler yer çekimsiz ortamı tecrübe edebilecekler.