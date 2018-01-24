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Türk askerleri YPG mevzilerini ele geçiriyor

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı harekatından son dakika görüntüler gelmeye devam ediyor. YPG'den ele geçirilen mevziler görüntülenirken Afrin yakınlarında ele geçirilen köylerdeki PKK/YPG’liler de bir bir teslim alındı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 15:02
Türk askerleri YPG mevzilerini ele geçiriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun başlattığı ve beşinci gününde devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında üsteğmen Oğuz Kağan Usta’nın şehit düştüğü Ömer Uşağı köyünde ele geçirilen mevziler görüntülendi.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun 20 Ocak’ta başlattığı ve beşinci gününde devam eden Zeytin Dalı Harekatında ÖSO ilerleyişini sürdürüyor. ÖSO askerleri dün Afrin’in batısındaki Raco beldesine bağlı Ömer Uşağı köyünü ele geçirdi. Üsteğmen Oğuz Kağan Usta’nın şehit düştüğü Ömer Uşağı köyü ve çevresindeki stratejik tepeler TSK ve ÖSO tarafından teröristlerden alındı. Ömer Uşağı köyünde betonarme mevzi ve tünek görüntülendi. Görüntülerde ele geçirilen tünelin duvarların kalınlığının yaklaşık 90 santimetre olduğu ve toplamda 3 mazgalın olduğun anlaşılıyor.

ÖSO, YPG’Lİ TERÖRİSTLERİ BİR BİR TESLİM ALIYOR

Zeytin Dalı Harekatı, dördüncü gününde devam ederken, Özgür Suriye Ordusu askerleri, Afrin yakınlarında ele geçirdikleri köylerdeki PKK/YPG’lileri de bir bir teslim alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı, dördüncü gününde devam ediyor. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ilerleyişini sürdürürken, ÖSO askerleri köyleri YPG'lilerden kurtarıyor. ÖSO askerleri kurtardıkları köylerdeki YPG’lileri de bir bir teslim alıyor. Yakalanan YPG'lilerin üzerinden, örgüte ait belge ve kimliklerle, örgütün elebaşlarının fotoğrafları çıktı.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 15:02
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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