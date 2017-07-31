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Türk askerleri Ayn el Arab'a girdimi?

PKK'ya yakın Fırat Haber Ajansı, Türk askerinin Ayn el Arab'a (Kobani) girdiğini iddia etti.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 18:06
Türk askerleri Ayn el Arab'a girdimi?

PKK'ya yakın Fırat Haber Ajansı (ANF), TSK'nın akşam 21.30 sıralarında Ayn el Arab'a girdiğini iddia etti. Söz konusu iddia PKK'ya ait sosyal medya hesapları ve yayın organlarında paylaşılırken, örgütün Suriye uzantısı PYD'nin Başkanı Salih Müslim de haberi Twitter hesabından paylaştı.

Fakat haber ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden henüz bir açıklama gelmedi. 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 18:06
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  2. kobani
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