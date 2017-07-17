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Türk askerinin UNIFIL'deki görev süresi uzatıldı

BMGK'nın UNIFIL'in görev süresinin uzatılması kararı alması durumunda, TSK unsurlarının 5 Eylül 2017'den 31 Ekim 2018'e kadar UNIFIL Deniz Görev Gücüne iştirak etmesine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM'de kabul edildi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:22
Türk askerinin UNIFIL'deki görev süresi uzatıldı

TBMM Genel KurulundaTürk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının 5 Eylül 2017'den itibaren 31 Ekim 2018'e kadar Birleşmiş Milletler Lübnan Görev Gücü (UNIFIL) Deniz Görev Gücüne iştirak etmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve siyasi parti gruplarının konuşmalarının ardından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönünde karar alması durumunda; hudut, şümul ve miktarı Hükümetçe belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının 5 Eylül 2017'den itibaren 31 Ekim 2018'e kadar UNIFIL Deniz Görev Gücüne iştirak etmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi, milletvekillerinin oyuna sunuldu.

Tezkere, oylamada kabul edildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:22
  1. TBMM
  2. Birleşmiş Milletler
  3. BM
  4. Lübnan
  5. Türk Silahlı Kuvvetleri
  6. TSK
  7. MGK
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