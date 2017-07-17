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Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı

BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında, TSK'nın yurt dışına gönderilmesi konusunda hükümete verilen izin süresinin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:39
Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı

Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesi konusunda hükümete verilen izin süresinin 2 Ağustos 2017 tarihinden itibaren 31 Ekim 2018 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:39
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