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Türk askerinin Kardak’ta bekleyişi sürüyor

Dün yaşanan gerilimin ardından TSK unsurları Kardak kayalıkları çevresindeki bekleyişlerini sürdürdü.

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:46
Türk askerinin Kardak’ta bekleyişi sürüyor

Türkiye ile Yunanistan arasında 22 yıl önce çıkan Kardak krizinin yıl dönümünde TSK unsurlarının bölgede aldığı tedbirler devam ediyor.

Kardak krizinin 22’nci yıldönümünde deniz kuvvetleri ve sahil güvenlik komutanlıklarında alarm seviyesine geçildi. Güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkaran Türk askeri karasularımızda kuş uçurtmadı. Dün kayalıklar çevresinde yaşanan gerilimin ardından bugün de Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı unsurların bölgedeki tedbirleri sürdürüldü. Şu anda 2 sahil güvenlik gemisiyle 1 helikopter kayalıkların çevresinde devriye görevi icra ederken; 1 hücum bot ise hazır bekliyor.

İki ülke arasında 1996 yılında başlayan Kardak krizinin 22’nci yıldönümüne girilirken, son 1 haftadır bölgede hareketlilik yaşanmamaya başlamıştı. Dün de Bodrum'a bağlı Gümüşlük Mahallesi'ne 3,5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarında bekleyen 6 sahil güvenlik botu, 2 savaş gemisi ve havadan 2 sahil güvenlik helikopteri, hücum botla kayalıklara gelerek çelenk bırakmak isteyen Yunan heyetini bölgeye yaklaştırmamış ve aralarında Yunan Savunma Bakanının da olduğu heyet Türk askerinin ikazı üzerine bölgeden uzaklaşmak zorunda kalmıştı.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 13:46
  1. türkiye
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