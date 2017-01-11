Türk askerinin Irak'tan çekilme şartı

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Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak ziyareti, bu ülkeyle yeni bir dönemin kapılarını açtı. Hükümet kaynaklarından alınan bilgilere göre, Bağdat'la özellikle sağlık ve eğitim alanlarında daha fazla işbirliği için 'ortak komisyonlar' kurulacak, karşılıklı ziyaretler hızlandırılacak.

BAŞİKA'DAN ÇEKİLME ŞARTI: MUSUL VE KERKÜK

Yıldırım'ın ziyaretinde masadaki konulardan en önemlisi ise Mehmetçiğin bölge gönüllülerine askeri eğitimler verdiği Başika Üssü oldu. Bağdat'ın 'Başika' hassasiyetine karşılık 'Musul' ve 'Kerkük'ün durumuna dikkat çeken Ankara, buralardaki terör tehdidi bertaraf edilirse Türk askerinin Başika'da kalış sürecinin ele alınabileceği mesajı verdi.

FETÖ'YE KARŞI ORTAK MÜCADELE

Bağdat yönetimine 'mezhep uyarısı'nda da bulunan Ankara, yeni gerginliklerin oluşmaması için 'Musul Musulluların, Tel Afer Tel Aferlilerindir' düsturunun benimsenmesini istedi. Hem Bağdat'ta hem de sonrasındaki Erbil ziyaretlerinde 'FETÖ ile ortak mücadele' vurgusu da yapıldı. Bu kapsamda buradaki FETÖ okulları Maarif Vakfı'na devredilecek.

TÜRKİYE SAHRA HASTANESİ KURACAK

Bu arada Türkiye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimine 'hastane' desteği verecek. Görüşmeler sonucu bölgeye peşmerge güçlerinin kullanımı için 'sahra hastanesi' kurulması kararı alındı. Öte yandan Erbil ziyareti sırasında IKBY lideri Mesut Barzani ile DEAŞ'a karşı cephe hattı Zerdık Dağı'na giden ve burada incelemelerde bulunan Başbakan Yıldırım'ı bin civarında peşmerge gücünün koruduğu öğrenildi.

YENİ ŞAFAK