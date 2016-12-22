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''Türk askerini yanlışlıkla vurabilirler''

Fırat Kalkanı Kapsamında devam eden El Bab'a yönelik operasyonda Türk askerinin IŞİD militanları ile göğüs göğüse çarpıştığı aktarılıyor.

''Türk askerini yanlışlıkla vurabilirler''
Eklenme: 22 Aralık 2016, 19:13
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Gazeteci Metehan Demir, Habertürk canlı yayınında El Bab Operasyonu'nu değerlendirdi.

ÖSO PİYADE BİRLİKLER SAĞLAYACAKTI AMA...

Türkiye'nin en başta tanklarla gidip, ÖSO'nun piyade birlikler olarak katlı sağlayacağını, operasyonun en fazla bir hafta süreceğini düşündüğünü fakat öyle olmadığını söyledi.

"ÖSO DİSİPLİNSİZ HAREKET EDİYOR"

Kendisine ÖSO ile ilgili çok şikayet gelendiğini belirten Demir, mensupların çok dağınık olduğunu ve operasyon disiplinine uygun hareket etmediğini belirtti. Çoğu zaman mesai yapar gibi operasyona katkı sağladıklarını belirten Demir, sabah dokuz akşam beş çarpıştıklarını. Oysaki en şiddetli çatışmaların gece yaşandığını, hava karardığında Türk askerlerinin daha çok devreye girdiğini söyledi.

Bu sebeple operasyonda artık "Türk askeri" unsurunun daha çok öne çıktığını belirtti.

OPERASYONA KATKI YAPILDI

Demir, bölgede yalnızca Zırhlı Birlikler olmadığını, sular farklı akmaya başladığı için Komando Birliklerinin ve "profesyonel savaşın elitleri" şeklinde tanımladığı Özel Kuvvetlerin de gönderildiğini belirtti. Ayrıca İzmir Foça'dan Deniz Piyade Birliklerinin de olduğunu söyledi.

"BİZİ 'YANLIŞLIKLA' VURABİLİRLER"

Demir, bazı müttefik ve ya müttfefik olmayan ülkelerin DAEŞ'e hava operasyonu düzenleyeyim derken Türk askerini vurabileceğini, sonradan da "Yanlışlıkla oldu. Koordinatları karıştırmışız..." diyebileceklerinden endişe ettiğini söyledi.

 
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