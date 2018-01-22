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Mehmetçiği gören yörük vatandaşlar kurban kesti

Afrin'i hainlerden temizlemek için Hatay'da bekleyen Mehmetçik, yörük çadırından gelen Türk annenin ziyaretiyle moral depoladı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 07:04
Mehmetçiği gören yörük vatandaşlar kurban kesti

Hatay'daki yörük çadırında yaşayan bir Türk annesi, askerlerimizi ziyaret etti. Gece Türk tanklarının sesini duyduğunu ve uyuyamadığını belirten yörük kadın, "Ayağına taş değmesin" diyerek Mehmetçik'e dua etti. Askerleri ziyaret eden kadın, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere olan Türk askerlerini kurban keserek uğurladı.

ÇADIRLARINDAN ÇIKIP MEHMETÇİK'E KOŞTULAR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'den terör örgütlerini temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na katılması için Hatay'dan da askeri sevkiyat yapıldı. Hatay sınırında bulunan Türk tanklarını görenlerin evlerinden ve çadırlarından çıkarak yanlarına gidip dua etmesi, duygulu anların yaşanmasına neden oldu.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 07:04
  1. hatay
  2. yörük
  3. kurban
  4. Mehmetçik
  • Hakkı SöylerHakkı Söyler1 sa önce
    İşte böye eli öpülesi anneler ile böyle zaferler kazanılıyor.
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