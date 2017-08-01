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Türk askerini görünce kaçmaya başladılar

Suriye’de Fırat Nehri’nin doğusunda bulunan PYD’lilerin, suyun karşısındaki ÖSO güçlerine saldırıda bulunması üzerine TSK harekete geçti. Asker sınırı geçince ilerlemeye çalışan teröristler geri döndü.

01 Ağustos 2017 Salı 16:16
Türk askerini görünce kaçmaya başladılar

TSK’nın önceki akşam Suriye’de Fırat Nehri’nin doğusunda bulunan PYD’li teröristlere müdahalede bulunduğu ortaya çıktı. KARAR’ın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, PYD’li teröristler Kobani olarak bilinen Ayn el-Arab’ın batısındaki Babuna ve Siftik Fewgani köylerine yakın bir noktada cephe açmak istedi.

Teröristler Fırat Nehri’nin doğusundaki bir noktadan nehrin batısındaki Cerablus’ta Özgür Suriye Ordusu’nun bulunduğu bölgeye saldırmaya başladı.

Teröristler, düzenledikleri saldırıda yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki ÖSO bölgesine havan topu ve roket atarlarla ateş açtı. Teröristlerin bu girişimi TSK güçlerinin kısa sürede bölgeye ulaşması nedeniyle sonuçsuz kaldı. PYD’lilerin, TSK tarafından püskürtüldüğü ileri sürüldü. Suriye’de terör örgütü DEAŞ’den temizlenen Cerablus bölgesi ile PYD’nin kontrolündeki Ayn el-Arab bölgeleri arasında doğal sınır olarak Fırat Nehri bulunuyor.

ÖSO, nehrin kuzeyinden başlayarak güneye doğru 20 kilometrelik alanı kontrol ediyor. Nehrin karşısında ise PYD’nin kontrolündeki bölge var. Bölgede nehrin bazı noktalarda 100 metreye düşen genişlikten dolayı gerilim en üst noktaya tırmanabiliyor. PYD’liler zaman zaman  ÖSO’ya taciz ateşinde bulunuyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 16:16
  1. ÖSO
  2. DEAŞ
  3. TSK
  4. TskKumpas
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