Türk askerine bir destek de İsveç'ten geldi

İsveç’in başkenti Stockholm’de Avrupalı Demokratlar Birliği’nin (UETD) yeni lokalinde UETD İsveç, Milli Görüş, Türkistan Maarif Derneği ve Ülkü Ocakları Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı harekatına destek için toplantı düzenledi. Toplantıya Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt da katıldı. Toplantı İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasını UETD Başkan Yardımcısı Uğur Yıldız yaptı. Ardından Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için ve bu operasyonda şehit olan askerlerimiz için dua edildi.

Büyükelçi Hakkı Emre Yunt, "Sınırlarımızda istikrarsızlık oluşturarak, halkımızın huzurunu bozmaya çalışan, ülkemizin o bölgesini karıştırmaya çalışan, ekonomik kalkınmasına engel olmaya çalışan, Türk milletine saldırı yapmaya çalışan, birçok grubun işbirliği içinde yapmaya çalıştığı bir takım planları bozmak üzere hükümetimiz harekete geçti. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz operasyon yürütüyor. Bu uğurda canını feda eden değerli şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.