Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türk askerinden Yunan bakana müdahale!

Kardak bölgesine çelenk atmak üzere yunan hücumbot ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı, Kardak’a yaklaştırılmadı.

28 Ocak 2018 Pazar 12:34

Kardak'a çelenk atmak isteyen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, adaya yaklaştırılmadı.

Herhangi bir gerginlik olmadan yapılan ikaz üzerine Yunanistan Heyeti Türk karasularını terk etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunan bakanın bölgeden uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak yaptığı açıkalamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız gereğini yerine getirmiştir." dedi.

Tartışmalı adacıklarla ilgili ilk kriz 1996 yılında yaşanmış, krizin ardından Kardak kayalıkları Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki hassas konulardan biri haline gelmişti.

Kardak Krizi Ocak 1996'da Yunanistan ile Türkiye arasında Figen Akat isimli Türk bandıralı bir geminin Kardak Kayalıkları'nda karaya oturmasının ardından Türk ve Yunan kurtarma ekipleri arasında çıkan anlaşmazlık sonucu yaşanmıştı.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 12:34
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün alçak çağrısı Bylock'ta
    1. FETÖ'nün alçak çağrısı Bylock'ta
    2. O ülkede çok sayıda ölü var!..
    3. Milyarder prens serbest kalmak için ne..
    4. Dünyaca ünlü yıldız bedava..
    5. Bakan Çavuşoğlu'ndan anlamlı paylaşım
    6. Yunan Bakan Kardak'a yaklaştırılmadı
    7. Adnan Oktar kimseyi umursamadı!..
    8. Jason Denayer rekoru kırdı
    9. ABD’yi anlamak!
    10. Hizbullah'ın önemli ismi konuştu:..
    11. Bakan Çavuşoğlu'ndan sosyal medyada..
    12. Afrin şehidini eşi böyle karşıladı!
    13. Galatasaray'a o oyuncudan kötü haber!
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
    15. Flaş gelişme! Sahaya çıkmama kararı...
    16. Talisca kararını verdi! Daha sezon..
    17. Müşterinin pizzasından tırtıklayan..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
    19. Azerbaycan halkından gururlandıran..
    20. Kariyerinde tam 9 kupa var! Bedavaya..
    'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
    'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
    Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı
    Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı
    TSK Münbiç'te sürpriz yaptı! PYD ve ABD'yi korkutan patlama
    TSK Münbiç'te sürpriz yaptı! PYD ve ABD'yi korkutan patlama
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    MİT sahaya indi! Av başladı
    MİT sahaya indi! Av başladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...
    Sanatçılara Afrin çağrısı: Meydana inin
    Sanatçılara Afrin çağrısı: Meydana inin