Türk askerinden Yunan bakana müdahale!

Kardak'a çelenk atmak isteyen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, adaya yaklaştırılmadı.

Herhangi bir gerginlik olmadan yapılan ikaz üzerine Yunanistan Heyeti Türk karasularını terk etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunan bakanın bölgeden uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak yaptığı açıkalamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız gereğini yerine getirmiştir." dedi.

Tartışmalı adacıklarla ilgili ilk kriz 1996 yılında yaşanmış, krizin ardından Kardak kayalıkları Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki hassas konulardan biri haline gelmişti.

Kardak Krizi Ocak 1996'da Yunanistan ile Türkiye arasında Figen Akat isimli Türk bandıralı bir geminin Kardak Kayalıkları'nda karaya oturmasının ardından Türk ve Yunan kurtarma ekipleri arasında çıkan anlaşmazlık sonucu yaşanmıştı.