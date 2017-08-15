Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türk Askeri'nden hainlere 'Eren Bülbül' yazılı mermi

Mehmetçik, dağlık alandaki PKK'lı teröristlere, üzerinde "#İyi ki varsın Eren Bülbül# Dağlıca" yazılı obüs mermileriyle ateş etti.

15 Ağustos 2017 Salı 19:15
Türk Askeri'nden hainlere 'Eren Bülbül' yazılı mermi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca üs bölgesinde Mehmetçik, dağlık alandaki PKK'lı teröristlere, üzerinde "#İyi ki varsın Eren Bülbül# Dağlıca" yazılı obüs mermileriyle ateş etti.

Dağlıca'da bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruyor.

Yüksekova ilçesi Dağlıca Tabur Komutanlığına bağlı Hisar Üs Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçik, dağlık alanda teröristlerin bulunduğunu tespit etti.

Durumun bildirilmesi üzerine Dağlıca Tabur Komutanlığından teröristlerin olduğu bölgeye top atışları yapıldı. Topçu birlikleri, Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün anısına, fırtına obüs mermileri üzerine "#İyi ki varsın Eren Bülbül# Dağlıca" yazarak bölgeyi ateş altına aldı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 19:15
  1. eren bülbül
  2. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osman Baydemir'den skandal Eren Bülbül mesajı
    1. Osman Baydemir'den skandal Eren Bülbül..
    2. Barcelona'dan Arda açıklaması
    3. Alman havayolu şirketi battı!
    4. Portekiz'de ağaç devrildi: 11 ölü
    5. Türk Askeri'nden hainlere 'Eren..
    6. Elazığ’da eski sevgilisini öldüren..
    7. Yaşlı kalpleri gençleştirmenin yolu..
    8. Hüseyin'den beri kapalı olan sınır..
    9. PKK cephaneliği villadaki bombalar..
    10. Taliban'dan Donald Trump'a açık mektup!
    11. Kızılay kurban hisse bedelini açıkladı
    12. Gates'ten dev bağış! Tam 4.6 milyar..
    13. Fenerbahçe'de Soldado sevinci!
    14. Almanya ile İsviçre arasında 'savaş'..
    15. Bülent Turan'dan CHP'li Tanal'a tokat..
    16. TIR, karayolunu ulaşıma kapattı
    17. Kadir Topbaş: Şile'ye 1 milyar 650..
    18. Mersin'de hesaba itiraz eden askeri..
    19. Trabzonspor'da Erdoğan kararı!
    20. Çocuk parkında intihar girişimi: Son..
    AK Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    AK Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Terörisbaşı Gülen'den 'Suikast' talimatı: Öldürmemiz lazım!
    Terörisbaşı Gülen'den 'Suikast' talimatı: Öldürmemiz lazım!
    ‘Hançer harekatının ön safhası başladı!’
    ‘Hançer harekatının ön safhası başladı!’
    Her şey reyting için... 'Bayıl dediler, bayıldım!'
    Her şey reyting için... 'Bayıl dediler, bayıldım!'