Mehmetçik Afrin'deki sivillere şefkat elini uzattı

TSK, Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşturmaya çalışan terör örgütü YPG'ye karşı Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na başladı.

Tanklar Afrin'e doğru sınırı geçerken muhabir tankın üstündeki askere soruyordu: "İstikamet neresi asker". Asker de muhabire , "İstikamet Kızılelma" cevabını veriyordu.

DİNSİZ YPG'Lİ HAİNLER ŞEFKATİ NERDEN BİLSİN

Irak'ta öldürülmedik çocuk, tecavüz edilmedik kadın bırakmayan ABD askerlerinin şemsiyesine gizlenmiş YPG'li teröristler anlayamaz ama Kızılelma bu fotoğrafta görülendir. Türkiye'nin ve Mehmetçik'in şefkat elinin değdiği her Kürt çocuğu, duası alınan her Kürt kadını işte bu Kızılelma'nın bir parçasıdır.

"KÜRTLER KATLEDİLİYOR" YALANI ATALANLAR UTANIR MI?

Türk askeri, HDP ve uzatınlarının "Kürtler katlediliyor" yalanına aldırmadan, Kürt çocuklarından sevgisini bir kez olsun eksiltmiyor. Bu milletin vergisiyle maaş alan Osman Baydemir de o Türk askerine beddua etmekten geri durmuyor.

DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'ta, El Bab'da Arap kökenli Suriyelilere nasıl davranılıyorsa, Afrin'de terörden temizlenen bölgelerdeki Kürtlere de aynı şekilde hassasiyet gösteriliyor.

AFRİN'E HUZUR, BARIŞ, İSTİKRAR GELİYOR

Zeytin Dalı Harekatı Türkiye'nin güneyindeki terör tehdidinin ortadan kaldırılmasının yanı sıra, aynı zamanda da Afrin halkının huzurunu da sağlıyor.

Yukarıdaki fotoğraf olmasaydı, Mehmetçik bu küçük Kürt yavruya sahip çıkmasaydı, 4-5 yaşına geldiğinde YPG silahlarının önünde poz verip terör sloganları atacaktı.