Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mehmetçik Afrin'deki sivillere şefkat elini uzattı

Mehmetçik Afrin'de ateş olup YPG'nin üzerine yağarken bir yandan sivillere sahip çıkmayı da ihmal etmiyor.

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:45
Mehmetçik Afrin'deki sivillere şefkat elini uzattı

TSK, Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşturmaya çalışan terör örgütü YPG'ye karşı Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na başladı.

Tanklar Afrin'e doğru sınırı geçerken muhabir tankın üstündeki askere soruyordu: "İstikamet neresi asker". Asker de muhabire , "İstikamet Kızılelma" cevabını veriyordu.

DİNSİZ YPG'Lİ HAİNLER ŞEFKATİ NERDEN BİLSİN

Irak'ta öldürülmedik çocuk, tecavüz edilmedik kadın bırakmayan ABD askerlerinin şemsiyesine gizlenmiş YPG'li teröristler anlayamaz ama Kızılelma bu fotoğrafta görülendir. Türkiye'nin ve Mehmetçik'in şefkat elinin değdiği her Kürt çocuğu, duası alınan her Kürt kadını işte bu Kızılelma'nın bir parçasıdır.

"KÜRTLER KATLEDİLİYOR" YALANI ATALANLAR UTANIR MI?

Türk askeri, HDP ve uzatınlarının "Kürtler katlediliyor" yalanına aldırmadan, Kürt çocuklarından sevgisini bir kez olsun eksiltmiyor. Bu milletin vergisiyle maaş alan Osman Baydemir de o Türk askerine beddua etmekten geri durmuyor.

DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'ta, El Bab'da Arap kökenli Suriyelilere nasıl davranılıyorsa, Afrin'de terörden temizlenen bölgelerdeki Kürtlere de aynı şekilde hassasiyet gösteriliyor.

AFRİN'E HUZUR, BARIŞ, İSTİKRAR GELİYOR

Zeytin Dalı Harekatı Türkiye'nin güneyindeki terör tehdidinin ortadan kaldırılmasının yanı sıra, aynı zamanda da Afrin halkının huzurunu da sağlıyor.

Yukarıdaki fotoğraf olmasaydı, Mehmetçik bu küçük Kürt yavruya sahip çıkmasaydı, 4-5 yaşına geldiğinde YPG silahlarının önünde poz verip terör sloganları atacaktı.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 13:45
  1. ypg
  2. afrin
  3. Zeytin Dalı Harekatı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Azez semalarında teşrik tekbirleri yankılanıyor
    1. Azez semalarında teşrik tekbirleri..
    2. TEM Otoyolu'nda kaza değil cinayete..
    3. Teröristlerin ölüme terk ettiği kadını..
    4. Burseya Dağı'nda sıcak çatışma anları..
    5. AK Parti'den kritik 'ÖSO' adımı!
    6. 'Tikli' amcanın zor anları kamerada
    7. Flaş gelişme! Galatasaray'ın yıldızına..
    8. Kilis'e bir roket daha düştü!
    9. Temel Paşa, TSK'nın aldığı Burseya..
    10. İçtiği su donan köpeğin dili rögar..
    11. Atak helikopteri Afrin'de terörist..
    12. El-Mhanni Fenerbahçe’nin radarında
    13. ''Dava bu hâkime düşerse, sonucu..
    14. ABD’nin inşaa ettiği beton mevziler..
    15. Zeytinburnu’nda Mehmetçik’e destek..
    16. Deve güreşlerinde bir kişi hastanelik..
    17. Minibüs nehre uçtu: 13 ölü
    18. Çaresiz kalan teröristler ABD ve..
    19. Kanserden korunmak için 20 önlem
    20. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final..
    PKK sevici Deniz Naki'den Türkiye kararı
    PKK sevici Deniz Naki'den Türkiye kararı
    İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
    İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
    Burseya Dağı'nda ortaya çıktı! Örgüt, militanlarına bunu dağıtmış
    Burseya Dağı'nda ortaya çıktı! Örgüt, militanlarına bunu dağıtmış
    MİT önemli bilgilere ulaştı! Teröristler Afrin'de...
    MİT önemli bilgilere ulaştı! Teröristler Afrin'de...
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi