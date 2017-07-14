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'Türk askeri üssü ile ilgili noktayı koydu! Tartışma konusu bile olamaz'

Ankara'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından ağırlanan mevkidaşı El Sani, Doha'da kurulan Türk askeri üssünün uluslararası herhangi bir anlaşmayı ihlal etmediğini belirtti: "Herhangi bir devletin bunu tartışma veya buna itiraz etme hakkı söz konusu değildir."

14 Temmuz 2017 Cuma 16:14
'Türk askeri üssü ile ilgili noktayı koydu! Tartışma konusu bile olamaz'

Başkent Ankara'yı ziyaret eden Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

İki bakanın ortak basın toplantısında söz alan El Sani, Doha'daki Türk üssünün kapatılmasının söz konusu olamayacağını söyledi. Katarlı Bakan, "Katar'ın imzalayacağı herhangi bir askeri anlaşma eğer uluslararası yasalarla çelişmiyorsa o zaman asla tartışma konusu bile olamaz. Madem ki yasalara uygun yapılmış bir anlaşma var, öyleyse herhangi bir devletin bunu tartışma veya buna itiraz etme hakkı söz konusu değildir" dedi.

Dışişleri Bakanı El Sani, kendisini bölgenin ve özellikle de Katar'ın içinde bulunduğu bu önemli günlerde ağırladığı için Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, "Türkiye hiçbir zaman ilkelerini pazarlık konusu etmedi" diye konuştu.

'40 gün geçti, bir delil gösteremediler'

Katarlı bakan, krizde gelinen noktayı ve 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünü şu sözlerle değerlendirdi:

"Bugün burada yaptığımız toplantı ve keza Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağımız toplantıya da büyük önem veriyoruz.

Her şeyden önce zikredeceğim ilk sebep; bu ziyaretimizin geçen yıl meydana gelmiş olan hain darbe girişiminin yıl dönümüne denk gelmesi. İkinci sebebe gelince kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin Katar'a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerimizi bildirmemizin yanı sıra, bilindiği üzere ülkemiz, kanunlara uygun olmayan bir şekilde bir ablukaya maruz kalmaktadır. Bu münasebetle Katar devleti ve hükümeti adına başta Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhurbaşkanı'na ve Dışişleri Bakanı'na teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz

Bu krizi izleyenler de şunu açıkça görmektedirler; bu öne sürülmüş olan suçlamalar gerçeklere dayanmamaktadır. Krizde Katar'ın yanında yer alan bütün kardeş ve dost ülkelere desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Katar her zaman olduğu gibi tekrar şunu vurgulamıştır ki bu krizin çözümlenmesi yapıcı bir diyaloğa dayanmalı ve aynı zamanda karşılıklı saygı çerçevesinde ve devletlerin saygınlığına da saygı göstererek olur.

Bu ablukanın üzerinden 40 gün geçmiş olmasına rağmen şimdiye kadar öne sürülen suçlamaları ispatlayacak herhangi bir delil sunulmuş değildir."

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 16:14
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