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Türk askeri Raco'ya ilerliyor!

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı harekatından gelen son dakika bilgilere göre Mehmetçik ve ÖSO Raco’ya ilerliyor.

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:45
Türk askeri Raco'ya ilerliyor!

Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı", 10. gününde de devam ediyor. Mehmetçik ve ÖSO askerleri Raco’ya doğru ilerliyor.

Suriye sınırında bulunan ve terör örgütü PKK/PYD’li teröristlerin bulunduğu mevziler, Türk Silahlı Kuvvetlerince havadan ve karadan bombalanmaya devam ediliyor. Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Sugediği mevkisinde bölgede bulunan dağlardan bombardımanın ardından dumanlar çıktığı görülüyor. Ayrıca Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı askerlerin de araçlarla Raco’ya doğru gittiği gözlemleniyor.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 13:45
  1. PKK/KCK/PYD-YPG
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