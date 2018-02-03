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Türk askeri mesajı verdi: 'Girilemez' denilen yerdeyiz

TSK,Afrin yakınında bulunan ve ‘girilemez’ denilen Bülbül Kasabasını terör örgütü YPG’nin başına yıktı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 12:08

Büyük bir moral ile yoluna devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin’in yakınındaki Bülbül Kasabasına ulaştı. Türk askerlerinin Bülbül’deki bir resmi kurumda yaptıkları incelemede duvarlardaki sözde "Büyük Kürdistan" haritası veteröristbaşı Abdullah Öcalan’ın posterleri indirildi. Türk komutanın yaptığı keşif anbean cep telefonuna kaydedildi. Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından yapılan kayıtta askerlerin moralinin yüksek olduğu gözlendi. Türk ordusunun giremeyeceğini söyledikleri Bülbül’ü ele geçirdiklerini belirten komutan, resmi kurumdaki bütün terör örgütü görsellerini temizledi. 

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 12:08
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Özgür Suriye Ordusu
  3. Afrin
  4. Bülbül kasabası

YORUM YAZ

  • Ömer halis Ömer halis 54 dk önce
    Rabbim güvenlik güçlerimizi korusun. vurun yiğitler bütün Türkiye sizinle beraber
  • ali ali 1 sa önce
    bu video yuchp ve aynı zihniyetteki kişilerin gözüne sokmak lazım
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