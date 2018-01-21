Türk askeri köylünün yüzünü güldürdü

Muş Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Şah Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar ve tipi nedeniyle il merkezi ve ilçelerinde 4 köy ve 18 mezra yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Yüksek kesimlerdeki köy yollarının açılması için ekiplerin aralıksız çalıştığını ifade eden Şentürk, kapalı köy yollarını en kısa sürede ulaşıma açacaklarını aktardı.

8 SAAT ZORLU YÜRÜYÜŞ SONRASI ULAŞTILAR

Fırtına sonucu elektriği kesilen merkeze bağlı Üçevler grubundaki 8 köy ile 11 mezra için Mehmetçik'ten destek alan Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekiplerinin Kozma Dağı bölgesine 8 saatlik zorlu yürüyüş sonrası ulaştığını aktaran Şentürk, yoğun kar yağışı ve fırtınanın zarar verdiği elektrik kablolarını onarmak amacıyla 25 kilometrelik elektrik hattında zorlu koşullarda çalışma yürüttüğünü söyledi.

Şentürk, şöyle konuştu:

"Şu anda bulunduğumuz mevkide ekiplerimiz bu arızayı onardı. Grup köy yollarımıza enerjiyi vermiş durumdayız. Her zorluğa rağmen vatandaşlarımızın enerji ihtiyacını karşılamak için gereken her türlü çalışmayı zor şartlar altında da olsa yapmaktayız, arazinin ağır kış şartlarında vatandaşlarımıza enerji vermek için kar, kış demeden çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."