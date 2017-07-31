Flaş iddia: Türk askeri Kobani'ye girdi!
Hawar News isimli haber ajansı, Türk askerlerinin dün Suriye’nin kuzeyindeki Kobani’ye girdiğini öne sürdü.31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:56
Hawar News’de yer alan iddiaya göre, Türk askerleri dün yerel saatle 21.30’da Kobani’nin Bobene ve Sifteke köylerine girdi. Görgü tanıklarının iddiasına dayandırılan haberde, Türk askerinin bölgeye mayın yerleştirdiği iddia edildi.
Bu arada haberde, ‘YPG’nin, Kobani’den ayrılmaması halinde Türk askerine yanıt vereceği uyarısında bulunduğu’ iddiası da yer aldı.