Flaş iddia: Türk askeri Kobani'ye girdi!

Hawar News’de yer alan iddiaya göre, Türk askerleri dün yerel saatle 21.30’da Kobani’nin Bobene ve Sifteke köylerine girdi. Görgü tanıklarının iddiasına dayandırılan haberde, Türk askerinin bölgeye mayın yerleştirdiği iddia edildi.

Bu arada haberde, ‘YPG’nin, Kobani’den ayrılmaması halinde Türk askerine yanıt vereceği uyarısında bulunduğu’ iddiası da yer aldı.