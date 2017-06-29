Türk askeri Kıbrıs'tan çekilecek mi? Açıklama geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsviçre'deki Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili olarak açıklama yaptı.

Türk askerinin Kıbrıs'tan çekileceği iddialarıyla ilgili olarak konuşan Çavuşoğlu, "Sıfır asker, sıfır garanti kabul edilemez. Koçiyasın açıklamaları bizi bağlamaz garantörlük ve TSK'nın adadaki varlığı devam edecek" dedi.

UYANIN!

Çavuşoğlu, "Rum tarafının ve Yunanistan'ın beklentisi, garantiler tamamen kalksın ve adada Türk askeri kalmasın. Bir şeyi anlamaları lazım, bu onların hayali ve hayalden uyanmaları gerekiyor. KKTC lideri Mustafa Akıncı ve diğer siyasiler, garantinin ne kadar önemli olduğunu vurguladılar" dedi.