Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türk askeri Kıbrıs'tan çekilecek mi? Açıklama geldi

İsviçre'de düzenlenen Kıbrıs konferansıyla ilgili açıklamada bulunan Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 'Sıfır asker, sıfır garanti kabul edilemez' ifadelerini kullandı.

29 Haziran 2017 Perşembe 17:26
Türk askeri Kıbrıs'tan çekilecek mi? Açıklama geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsviçre'deki Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili olarak açıklama yaptı.

Türk askerinin Kıbrıs'tan çekileceği iddialarıyla ilgili olarak konuşan Çavuşoğlu, "Sıfır asker, sıfır garanti kabul edilemez. Koçiyasın açıklamaları bizi bağlamaz garantörlük ve TSK'nın adadaki varlığı devam edecek" dedi.

UYANIN!

Çavuşoğlu, "Rum tarafının ve Yunanistan'ın beklentisi, garantiler tamamen kalksın ve adada Türk askeri kalmasın. Bir şeyi anlamaları lazım, bu onların hayali ve hayalden uyanmaları gerekiyor. KKTC lideri Mustafa Akıncı ve diğer siyasiler, garantinin ne kadar önemli olduğunu vurguladılar" dedi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 17:26
  1. Kıbrıs
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  3. TSK
  • JurnalJurnal22 dk önce
    KIBRISTAN ÇEKİLDİĞİN AN AKDENİZLE İLİŞİĞİMİZ KALMAZ!KIBRIS DOĞU AKDENİZDE TÜRKİYENİN SİGORTASIDIR!
  • Hy-hyHy-hy23 dk önce
    Adanın tamamını alıp işi bitirin.
  • Hy-hyHy-hy30 dk önce
    Dedim ya....Kıbrısta taviz verenlerin mezarına  adam değilim.Kıbrıs;yapılan harekat ile ödenen bedeli ödeyecek olan varsa taviz versin.
  • Abdulkadir Hoca Abdulkadir Hoca 33 dk önce
    Bizim askerlerimiz yokken katliam oldu 2defa olmaz Mümin yılanın deliğinden bir defa ısırılır ikinci defa ısırılmaz
  • vatansevervatansever43 dk önce
    Verdikleri hic bir garanti gercekci degildir..bosna onumuzde.sehit kaniyla alinan toprak,sehit kaniyla verilir..masada degil.
  • Mehmet KumorduMehmet Kumordu44 dk önce
    Adamsin!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e olay gönderme
  1. Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e..
  2. Mehmetçikten duygulandıran bayrak..
  3. Cumhurbaşkanlığı'ndan Almanya açıklaması
  4. Özbek'den flaş Sneijder açıklaması
  5. Bu kazalardan yara almadan kurtuldular!
  6. Mimarlar Odası'na büyük şok! "Siyaset..
  7. Türk askeri Kıbrıs'tan çekilecek mi?..
  8. Büyük sır! Türkiye'de bulundu
  9. Devasa iş makineleri işte böyle..
  10. Şehit olan kahraman özel harekatçı 15..
  11. Elektriğe zam yapılacak mı? EPDK'dan..
  12. Belediye duyurdu! 3 ay bedava
  13. Cumhurbaşkanlığı: Eksik ama olumlu bir..
  14. Türkiye'den Almanya'ya sert tepki: Bu..
  15. Galatasaray yeni transferini resmen..
  16. Tüneller nasıl yapılıyor?
  17. Öldürülen yılanın karnından çıktı!
  18. Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!
  19. EPDK açıkladı! Elektriğe zam var mı?
  20. Devlet Bahçeli kararını verdi!
Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...