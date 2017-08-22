BAE boş durmuyor! 'Türk askeri Katar'da sokağa çıkma yasağı ilan etti'
Katar krizi öncesinde ve sonrasında her türlü yönteme başvuran Birleşik Arap Emirlikleri, skandallarına son vermiyor. BAE'de yayın yapan bir kanal, Türk askerinin Katar'daki varlığından duyduğu rahatsızlığı, Doha sokaklarında 'sokağa çıkma yasağı ilan ettiler' şeklinde skandal haberler yayınlayarak ortaya koydu.22 Ağustos 2017 Salı 13:29
Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'a ve Türkiye'nin de Katar destek vermesinden duyduğu rahatsızlık sebebiyle yalan ve iftiralara başvuruyor.
BAE kanallarından Dubai TV'de yer alan bir haberde, Türk askerinin Katar'daki varlığından duyulan rahatsızlık, karalama kampanyasına dönüştürüldü. Kanal skandal bir işe imza atarak, "Türk askerleri, Katar'da sokağa çıkma yasağı ilan etti" şeklinde yalan haber yayınladı.
Dubai TV'de yer alan haberde şu skandal ifadelere yer verildi:
"Katarlı bazı muhalif kaynaklar, Türk askerlerinin Doha'daki bazı yolları kapattığı ve insanların geçişine izin vermediğini aktardı.
Körfez bölgesinde son 20 yılın en büyük krizi yaşanıyor.
5 Haziran'da Katar'a karşı abluka kararı alan ülkeler arasından bulunan Birleşik Arap Emirlikleri, o günden bu yana Katar'a karşı çirkin bir politika sergilemeye başlamış ve her yolu kullanmıştı. Özellikle basın yoluyla karalama kampanyası yürüten BAE, Katar'a destek olduğu için Türkiye'yi de hedef almış durumda. BAE'nin Türk askerinden rahatsız olması, tesadüf değil; 15 Temmuz hain darbe girişiminin BAE bağlantıları olduğu daha önce de ortaya çıkmıştı.