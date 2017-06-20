Türkiye ve Katar'dan ortak tatbikat

Katar’a asker gönderilmesine TBMM onayından yaklaşık iki hafta sonra iki ülke, ilk kez askeri tatbikat gerçekleştirdi. Tarık Bin Ziyad Üssü’nde yapılan askeri tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait zırhlı muharebe araçları yer aldı. Körfez ülkeleri tarafından diplomatik ve ekonomik olarak tecrit edilen Katar’a Türk askeri konuşlandırılmasını öngören tasarı iki hafta önce TBMM’de kabul edilmişti.

Katar’a gönderilecek birliğin asli vazifesi, “Tatbikatlar ve eğitimler vasıtasıyla Katar’ın savunma imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesini desteklemek, terörizmle mücadele ile uluslararası barışı destekleme harekatlarına katkı sağlamak” olarak tanımlanıyor.

Türkiye ile Katar arasında 2014 yılında imzalanan anlaşma kapsamında kurulan Türk üssünde 90 civarında asker görev yapıyor. Önümüzdeki günlerde bu sayının arttırılması planlanıyor.