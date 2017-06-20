İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye ve Katar'dan ortak tatbikat

Türk askeri, Katar'da Suudi Arabistan öncülüğünde körfez ülkelerinin ambargo uygulamaya başladığı Katar askerleri ile tatbikat düzenledi.

20 Haziran 2017 Salı 14:54
Türkiye ve Katar'dan ortak tatbikat

Katar’a asker gönderilmesine TBMM onayından yaklaşık iki hafta sonra iki ülke, ilk kez askeri tatbikat gerçekleştirdi. Tarık Bin Ziyad Üssü’nde yapılan askeri tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait zırhlı muharebe araçları yer aldı. Körfez ülkeleri tarafından diplomatik ve ekonomik olarak tecrit edilen Katar’a Türk askeri konuşlandırılmasını öngören tasarı iki hafta önce TBMM’de kabul edilmişti.

Katar’a gönderilecek birliğin asli vazifesi, “Tatbikatlar ve eğitimler vasıtasıyla Katar’ın savunma imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesini desteklemek, terörizmle mücadele ile uluslararası barışı destekleme harekatlarına katkı sağlamak” olarak tanımlanıyor.

Türkiye ile Katar arasında 2014 yılında imzalanan anlaşma kapsamında kurulan Türk üssünde 90 civarında asker görev yapıyor. Önümüzdeki günlerde bu sayının arttırılması planlanıyor.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 14:54
  1. katar
  2. TSK
  • Selcuk Selcuk 7 sa önce
    Sembolik aksiyon. Fazla sayilmaz.
  • müslimmüslim8 sa önce
    90 civarında asker. amma yardım yapıyoruz ha!... :)
  • Hkn...Hkn...9 sa önce
    Pakistan 20000 asker haberi için doğru değil dedi...Uydurma haber pakistan 1 tane bile asker göndermiyor.
  • Betül Betül 11 sa önce
    Rabbim yardımcıları olsun inşallah
  • MuhsinMuhsin12 sa önce
    pakistanın gönderip göndermeyeceği belli değil. 20.000 i yalanladı pakistan hükümeti...
  • vatansevervatansever12 sa önce
    90 ne.....kardes .pakistan bile.20.000 derken..bizim daha fazlasini yapmamiz lazim..natoya,bm ye,,suraya buraya gonderiyozda orda kime hizmet ediyorlar?bari katar musluman ulke ve Turkiyeye buyuk faydasi var..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ve Maicon resmen Galatasaray'da
  1. Ve Maicon resmen Galatasaray'da
  2. Beşiktaş,Osmanlıspor ile görüşmelere..
  3. Akın İpek'in annesi: Gülen bir..
  4. İran'a şok! ABD'den sonra bir ülke..
  5. Doğu Türkistan'nın son durumunu anlattı
  6. İngilizler Fransız olmak istiyor!
  7. Türkiye Tel Rıfat'a askeri birlik..
  8. Kurtulmuş'tan Kongo'da anlamlı mesaj
  9. Fenerbahçe'den Aboubakar bombası!
  10. Süper Lig ekibi Selçuk Şahin'i..
  11. Ümraniye'de taksi durağına silahlı..
  12. 60 Ordu mensubu Taliban'a katıldı
  13. Adalet kayıtsız şartsız CHP'nin..
  14. Katar eski başbakanından Türkiye..
  15. Sunucu kendisini taciz eden İranlı'ya..
  16. Trabzonspor, Edin Visca'ya karşılık 8..
  17. PKK elebaşı Suud gazetesine konuştu
  18. ABD'den Katar açıklaması: Şaşırdık
  19. Bayram alışverişi yapanlara silahlı..
  20. Katar'dan flaş açıklama: Türkiye ile B..
Köksal Toptan'a kritik görev!
Köksal Toptan'a kritik görev!
15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü!
15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü!
İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
O ilimizde FETÖ'nün hazinesi ortaya çıktı!
O ilimizde FETÖ'nün hazinesi ortaya çıktı!