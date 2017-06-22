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Türk askeri Katar'a girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) 23 Türk askerinin 5 zırhlı araçla Katar'a girdiğini açıkladı.

22 Haziran 2017 Perşembe 15:50
Türk askeri Katar'a girdi

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ile Katar arasında askeri eğitim, işbirliği ve birlik konuşlandırılması kapsamında yapılan hukuki düzenlemeler çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'da birlik konuşlandırması sürecinin bir parçası olarak, 22 Haziran 2017 günü saat 0800'de 5 zırhlı araç ve 23 personelin Doha'ya intikali tamamlanmıştır. Bundan sonra da faaliyetler planlandığı şekilde uygulanmaya devam edilecektir" denildi.

KATAR'DA TOPLAM 113 TÜRK ASKERİ OLDU

Katar’da hâlihazırda 88 Türk askeri bulunuyordu. İlk kafilenin gitmesiyle Katar’daki Türk asker sayısı 113’e çıktı. Katar’a gidecek araçların hafif zırhlı ve değişik tip tekerlekli araçlar olacağı, bunlar içinde tank bulunmayacağı  daha önce açılanmıştı.

İleri aşamada Katar’a gidecek asker sayısının bini bulabileceği öne sürülüyor. Aynı şekilde hava unsurlarının da Katar’a konuşlanması öngörülüyor.

BAYRAMDAN SONRA ORTAK TATBİKAT

Türkiye ve Katar silahlı kuvvetleri ortak tatbikat da yapması planlanıyor.

 

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 15:50
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  3. Katar
  • DandanakanDandanakan52 dk önce
    Işte şimdi Suudi Arabistanın şansı kalmadı. Önümüzdeki günlerde pes ederler. 113 askere kim dayanır?
  • melekmelek2 sa önce
    Şanlı Türk askeri!!!
  • hasan...hasan...3 sa önce
    Bu sayı en kısa zamanda her halde binleri bulacaktr..Allah t. muvaffaq hizmetler ve zaferler nasib ü müyesser eylesin...
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