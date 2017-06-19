Türk askeri Katar sokaklarında!
Katar merkezli El Cezire kanalı Türkiye ile Katar arasında yapılması planlanan askeri tatbikat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait birlikler dün gece Katar'a ulaştığını duyurdu. El Cezire kanalı, Türk askerlerini taşıyan araçların Katar sokaklarında ilerlediği bir videoya yer verdi. Reuters haber ajansı ise Türk ordusununda Tarık bin Ziyad askeri üssünde ilk tatbikata katıldıklarını duyurdu.19 Haziran 2017 Pazartesi 11:41
Katar savunma bakanlığı, birleşik askeri tatbikata katılmak için birinci grup Türk askerinin başkent Doha'ya geldiğini açıkladı. Bakanlık, Pazar günü Tarık bin Ziyad askeri üssünde ilk eğitimlerini gerçekleştirdiklerini belirtti. Uzun zamandır planlanan tatbikatlar, her iki tarafın savunma yeteneklerini güçlendirmeyi ve silahlı gruplarla mücadele çabalarını artırmayı ve bölgede istikrarı sürdürmeyi amaçlayan karşılıklı anlaşmanın bir parçası.
Tatbikatlar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır liderdiğinde çok sayıda Arap ülkesi Katar ile geçen hafta ilişkileri kopararak "terörizm" ve İran'ı desteklemekle suçlandığı bir sürece denk geldi.