İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türk askeri Katar sokaklarında!

Katar merkezli El Cezire kanalı Türkiye ile Katar arasında yapılması planlanan askeri tatbikat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait birlikler dün gece Katar'a ulaştığını duyurdu. El Cezire kanalı, Türk askerlerini taşıyan araçların Katar sokaklarında ilerlediği bir videoya yer verdi. Reuters haber ajansı ise Türk ordusununda Tarık bin Ziyad askeri üssünde ilk tatbikata katıldıklarını duyurdu.

19 Haziran 2017 Pazartesi 11:41

Katar savunma bakanlığı, birleşik askeri tatbikata katılmak için birinci grup Türk askerinin başkent Doha'ya geldiğini açıkladı. Bakanlık, Pazar günü Tarık bin Ziyad askeri üssünde ilk eğitimlerini gerçekleştirdiklerini belirtti. Uzun zamandır planlanan tatbikatlar, her iki tarafın savunma yeteneklerini güçlendirmeyi ve silahlı gruplarla mücadele çabalarını artırmayı ve bölgede istikrarı sürdürmeyi amaçlayan karşılıklı anlaşmanın bir parçası.

Tatbikatlar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır liderdiğinde çok sayıda Arap ülkesi Katar ile geçen hafta ilişkileri kopararak "terörizm" ve İran'ı desteklemekle suçlandığı bir sürece denk geldi.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 11:41
  1. Katar
  2. Katar krizi
  3. Suriye
  4. Suudi Arabistan
  5. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  6. Bahreyn
  7. Mısır
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'ın konvoyu ilk kez bunu yaptı!
    1. Erdoğan'ın konvoyu ilk kez bunu yaptı!
    2. Galatasaray'ın rakibi belli oldu
    3. İncirlik'te askeri hareketlilik! Tank..
    4. Dehşete düşüren olay! Daha kaç can..
    5. Katar'dan yeni hamle! Mektuplar..
    6. Kordon kanı aile fertlerinde de..
    7. İncirlik'te hareketlilik! Tank..
    8. İşte 2 teröristin teslim olma anı!
    9. Almanya'yı Rusya korkusu sardı
    10. PKK'lı hainler kaçırmıştı! Şehit edildi
    11. Ünlü basketbolcuyu instagram'da rezil..
    12. Helikopterlere engel tanıma sistemi..
    13. Erdoğan'ın konvoyuna güzergah..
    14. Çipras'ın sözlerini duyan Yıldırım..
    15. Türk Lirası tekrar favori para haline..
    16. Firari FETÖ'cülerin eşleri bakın..
    17. Sınav sorularını nasıl aldıklarını..
    18. Siirt'te 2 PKK'lı terörist güvenlik..
    19. İstanbul'a giriş-çıkışlar tutuldu! 4..
    20. Yunanistan darbecileri teslim edecek..
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Kritik ayrıntı ortaya çıktı! Askerleri zehirleyen şirket...
    Kritik ayrıntı ortaya çıktı! Askerleri zehirleyen şirket...
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Kaybolduğu sanılan çocuk akıl almaz bir gerçeği ortaya çıkarttı
    Kaybolduğu sanılan çocuk akıl almaz bir gerçeği ortaya çıkarttı