Türk askeri Katar sokaklarında!

Katar savunma bakanlığı, birleşik askeri tatbikata katılmak için birinci grup Türk askerinin başkent Doha'ya geldiğini açıkladı. Bakanlık, Pazar günü Tarık bin Ziyad askeri üssünde ilk eğitimlerini gerçekleştirdiklerini belirtti. Uzun zamandır planlanan tatbikatlar, her iki tarafın savunma yeteneklerini güçlendirmeyi ve silahlı gruplarla mücadele çabalarını artırmayı ve bölgede istikrarı sürdürmeyi amaçlayan karşılıklı anlaşmanın bir parçası.

Tatbikatlar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır liderdiğinde çok sayıda Arap ülkesi Katar ile geçen hafta ilişkileri kopararak "terörizm" ve İran'ı desteklemekle suçlandığı bir sürece denk geldi.