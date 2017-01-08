Türk askeri girilmez denen o yerde!

Şırnak'ın Gabar bölgesinde 4-7 Ocak'ta düzenlenen Şehit Piyade Er Bayram Kardaş Müşterek Operasyonu'na 5 Skorsky helikopter, 1 Cougar Genel maksat helikopteri ve 2 Atak taaruz helikopteri desteğinde bin 567 personelin katıldığı bildirildi.

Türk askeri girilmez denen o yerde!
Eklenme: 08 Ocak 2017, 19:28
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gabar bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve örgütün kış üslenmesini imha etmek amacıyla 4-7 Ocak'ta Şehit Piyade Er Bayram Kardaş Müşterek Operasyonu gerçekleştirildi.

Şırnak'ın Gabar bölgesinde 4-7 Ocak'ta düzenlenen Şehit Piyade Er Bayram Kardaş Müşterek Operasyonu'na 5 Skorsky helikopter, 1 Cougar Genel maksat helikopteri ve 2 Atak taaruz helikopteri desteğinde bin 567 personelin katıldığı bildirildi.  

Gabar dağında hainlerin girilmez denilen inlerine ise girildi. O anlar fotoğrafa yansıdı. 

 

 
EtiketlerGenelkurmay BaşkanlığıGabar bölgesiŞehit Piyade Er Bayram Kardaş
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