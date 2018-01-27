Türk askeri ele geçirdi! Çok sayıda terörist...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Afrin ilçesinin kuzeybatısındaki Ali Bekki köyünün kontrolünü sağladı.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO birlikleri 8. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PYD/PKK'nın yuvalandığı Afrin ilçesinin kuzeybatısında yer alan Raco beldesine bağlı Ali Bekki köyünde kontrolü sağladı. Öte yandan TSK ve ÖSO birlikleri, Raco beldesindeki 740'ıncı nokta olarak bilinen bölgeyi ve örgütün bir eğitim kampını da ele geçirdi.

Operasyonda 10'dan fazla terörist etkisiz hale getirildi.

TSK ve ÖSO birliklerinin 20 Ocak'ta başlattığı harekat kapsamındaki kara operasyonunda, Adamanlı, Haftar, Hay Oğlu, Ömer Uşağı, Marso, Şeyh Abid, Karmanlı, Bali Köy, Kurni ve Mahmud Ubasi köyleri ile Syria Tel tepesi terör örgütünden alınmıştı.

- Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı

Genelkurmay Başkanlığı, harekatın ilk günü yaptığı açıklamada, operasyonun Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt, uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.

Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.