Türk askeri, dördüncü gözlem noktası için İdlib'de
TSK konvoyu, Astana anlaşması uyarınca Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde oluşturulacak 4. gözlem noktası için bölgeye intikal etti.05 Şubat 2018 Pazartesi 14:18
Anadolu Ajansı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) konvoyun oluşturulacak 4. gözlem noktası için İdlib'e intikal ettiğini duyurdu.
Türkiye, Rusya ve İran'la yaptığı Astana anlaşması uyarınca Suriye'nin kuzeybatısındaki kente daha önce üç gözlem noktası kurmuştu.
Sabah saatlerinde Hatay'dan Suriye sınırına giden konvoyun görüntüleri, muhaliflere ait sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
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