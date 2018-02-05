Türk askeri, dördüncü gözlem noktası için İdlib'de

Anadolu Ajansı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) konvoyun oluşturulacak 4. gözlem noktası için İdlib'e intikal ettiğini duyurdu.

Türkiye, Rusya ve İran'la yaptığı Astana anlaşması uyarınca Suriye'nin kuzeybatısındaki kente daha önce üç gözlem noktası kurmuştu.

Sabah saatlerinde Hatay'dan Suriye sınırına giden konvoyun görüntüleri, muhaliflere ait sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.