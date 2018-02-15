Türk askeri Cinderes'e dayandı! Afrin'den terörist takviyesi...

Uluslararası bir terörist yuvasına dönen Afrin'e müdahale eden Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Cinderes beldesini kısa bir süre içinde özgürlüğüne kavuşturması bekleniyor.

APO POSTERLERİYLE YÜRÜDÜLER

Cinderes'de çaresiz kalan terör örgütü YPG, uluslararası kamuoyunun gözünü boyamak için silahsız ve sivil bir görüntü altında yürüyüş düzenledi. Söz konusu yürüyüşte terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri de yer aldı. ''Buradayız, direneceğiz'' sloganları atan teröristlerin kısa bir süre içinde teslim olması bekleniyor.

SİLAHSIZ SEVKİYAT

Köşeye sıkışan terör örgütü, Afrin'den bölgeye terörist takviyesinde bulundu.Teröristleri silahsız ve ellerinde zeytin dallıyla bölgeye sevk eden örgüt, bir kez daha uluslararası kamuoyunun gözünü boyamaya çalıştı. Cephede bozguna uğrayan teröristlerin 'sivil taktiği' de inandırıcı bulunmadı.