'Türk askeri çekilsin' diyorlardı... Kıbrıs görüşmeleri bitti!

İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında devam eden Kıbrıs görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı.

5 saat süren toplantının ardından taraflar anlaşamadı. Açıklamayı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptı. Guterres, "Tüm çabalara rağmen anlaşmaya varılamadı" dedi.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Tüm çabalara rağmen bir sonuca varılamadı. Dürüstlükle bağdaşmayan adımlar gördük. Asker çekme ve garantörlüğün bitmesi kabul edilemez" dedi.