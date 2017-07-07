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'Türk askeri çekilsin' diyorlardı... Kıbrıs görüşmeleri bitti!

İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında günlerdir devam eden Kıbrıs görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı. 5 saat süren toplantının ardından açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Tüm çabalara rağmen bir sonuca varılamadı. Dürüstlükle bağdaşmayan adımlar gördük" dedi.

07 Temmuz 2017 Cuma 03:44
'Türk askeri çekilsin' diyorlardı... Kıbrıs görüşmeleri bitti!

İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında devam eden Kıbrıs görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı.

5 saat süren toplantının ardından taraflar anlaşamadı. Açıklamayı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptı. Guterres, "Tüm çabalara rağmen anlaşmaya varılamadı" dedi.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Tüm çabalara rağmen bir sonuca varılamadı. Dürüstlükle bağdaşmayan adımlar gördük. Asker çekme ve garantörlüğün bitmesi kabul edilemez" dedi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 03:44
  1. Kıbrıs müzakereleri
  2. Nikos Anastasiadis
  3. NTV
  4. Kıbrıs
  5. İsviçre
  6. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
  7. Crans-Montana
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