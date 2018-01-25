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Türk askeri buraya geldikten sonra kendimizi güvende hissetmeye başladık

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında coğrafi öneme sahip olan Azez'deki Özgür Suriye Ordusu ve yerel polis güçlerince 7 gün 24 saat korunuyor.

25 Ocak 2018 Perşembe 12:25
Türk askeri buraya geldikten sonra kendimizi güvende hissetmeye başladık

TSK'nın hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.

Afrin'in doğusunda, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde ÖSO ve yerel polis güçleri ciddiyetle 24 saat esasına göre nöbet tutarak bölgeye sığınan mazlum sivilleri muhtemel saldırılara karşı korumaya çalışıyor.

Farklı bölgelerden gelerek çadırlar kurarak çamur içerisinde olsalar bile canlarını kurtarabildikleri için şükreden siviller, Türk askerleri ile güvende olduklarını belirterek, dua sözcüklerini dillerinden düşürmüyor.

Suriyeli Mürşit Süleybi, Türk hükümetinin kendilerine çok büyük destek verdiğini söyledi.

Canlarını korumak için Türkiye'nin yaptıklarını unutamayacaklarını ifade eden Abdulkadir Hamuş da "Biz Azez'deyiz. Azez'e ne teröristlerin ne rejimin girmesine izin vereceğiz. Kanımızın son damlasına kadar burayı savunacağız." dedi.

Ali Ebu Cuma da köyleri cephe hattında bulunduğu için daha önceden sıkıntılar yaşadıklarını ancak Türk askerinin gelmesiyle cephe hattının güçlendiğini ve kendilerini güvende hissettiklerini belirterek, "Sabah uçaklar geldi isabetli atışlar yaptı. Çok şükür Türk askeri buraya geldikten sonra kendimizi güvende hissetmeye başladık. Gün geçtikçe de iyiye gidiyoruz, şu an güvenlik daha iyi durumda, onlara çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu. AA

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 12:25
  1. TSK
  2. Suriye
  3. Afrin
  4. Zeytin Dalı Harekatı
  5. Azez
  6. ÖSO
  7. yerel polis güçleri
  8. Türk askerleri
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