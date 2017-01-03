Türk askeri binlerce sivili terör örgütü DAEŞ'tan kurtardı

Türkiye ve ÖSO'nun Suriye'nin kuzeyindeki El Bab kentinde DAEŞ'e karşı yürüttüğü operasyonlar devam ederken, ele geçirilen yerlerde siviller DAEŞ'den kurtarılmanın sevincini yaşıyorlar.

Suriyeli Muhaliflerin kurduğu geçici hükümetin Sağlık Bakanı Muhammed Vecih Cuma, Türkiye sayesinde Suriyelilerin artık DAEŞ tarafından öldürülmediğine dikkat çekerek, Türkiye'nin sivil insanları DAEŞ'in elinden kurtardığını söyledi.

'İNSANLARI DİRİ DİRİ YAKIYOR'

Türkiye sayesinde El Bab ve Cerablus bölgesinde Suriyelilerin artık DAEŞ tarafından öldürülmediğine dikkat çeken Cuma, şöyle konuştu: "Türkiye sayesinde onbinlerce Suriyeli DAEŞ'in elinden kurtarıldı. Siviller kurtarıldığı için çok sevinçliler. Türkiye kurtardığı sivillere kucak açıyor. Onlara yardım ediyor. Suriyeliler DAEŞ'den çok çekti. DAEŞ insanları diri diri yakıyor ve herkesin gözü önünde başını keserek öldürüyor. İşkence ediyor. Bakın, DAEŞ bir terör örgütü dahi diyemiyorum çünkü bir canavardır."

CANLI KALKAN OLARAK KULLANIYOR

Türkiye ve ÖSO'nun bölgeyi DAEŞ'den almak için yaptığı operasyonların devam ettiğini aktaran Cuma, şöyle devam etti:

"Operasyonlarda büyük bir ilerleme var. İnşallah önümüzdeki günlerde El Bab DAEŞ terör örgütünden kurtarılacak. DAEŞ sivillerin El Bab'tan çıkmasına izin vermiyor çünkü onları canlı kalkan olarak kullanıyor."

TÜRKİYE KURTARDI!

Halep kentinin doğusunda tahliye işlemlerinde Türkiye'nin katkısının çok olduğunu hatırlatan Cuma, "Türkiye siyasi ve diplomasi başarılarıyla Halep doğusunda insanlarımızı kurtardı. Bu işte çok başarılı oldu. Bu başarı başka başarılılar da getirir" dedi.

Suriye'deki ateşkes ile ilgili de konuşan Cuma, "Eğer Suriye genelinde ateşkes olursa bu Suriyeliler için çok iyi olacak. Suriyeliler ateşkes istiyor. Ateşkes gelirse kimse ölmez, kimse yerinden olmaz. Ateşkes gelirse siyasi çözümün ilk adımı da atılmış olur. Siyasi çözüm gelirse Suriyemiz bölünmez. Suriye'de PYD bir devlet kuramaz. Siyasi çözümün bizim için çok önemi vardır. Suriyeliler barış özgürlük ve demokrasi istiyor" diye konuştu.