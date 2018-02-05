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Türk askeri bayrağı ezan okuyarak dikti

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ele geçirilen bir dağa özel kuvvet askerleri ezan okuyarak Türk bayrağını dikti.

05 Şubat 2018 Pazartesi 13:34

12.25 : Zeytin Dalı harekâtında teröristlerden temizlenen bir dağa Türk bayrağı dikildi. Görüntülerde, bir özel kuvvetler askeri bayrağı tutarken bir diğer asker ezan okuyor.

11.50 : Anadolu Ajansı: Sınırın karşısındaki terör hedeflerine Fırtına obüsleri ve tanklarla aralıklarla atış yapılıyor. Bombalanan alanlardan yükselen duman Kilis'in sınır köylerinden görülürken, şiddetli patlama sesleri de duyuluyor.

11.00 : İçişleri Bakanlığı: Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik sosyal medyadan terör propagandası yapan 449 şüpheli gözaltına alındı.

09.40 : Çemberin daraldığı Raco bölgesinde, güneydeki Surki (Tel Koşur) köyü YPG'li teröristlerden alındı.

08.00 : TSK: Zeytin Dalı harekâtında 947 terörist öldürüldü.

07.55 : ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye silah yardımı devam ediyor. Türkiye sınırına hayli yakın konumdaki Kamışlı'da çekilen video, çok sayıda Amerikan zırhlı aracının YPG'lilere gönderildiğini ortaya koydu.

07.35 : Türk savaş uçakları Horoz Dağı ile Bülbül bölgesindeki terör mevzilerini bombardımana tuttu.

07.20 : Afrin'in güneyindeki İdlib'de Şam rejimi kimyasal saldırı düzenledi. Maarat el Numan'daki enkaza dönmüş hastanede çekilen görüntüler dünyayı şoke etti.

07.10 : Başbakan Binali Yıldırım'ın verdiği bilgiye göre, Zeytin Dalı harekâtı sırasında bugüne kadar YPG'li teröristler tarafından Hatay'a 60, Kilis'e 34 roket atıldı. Saldırılarda yedi can kaybı var, 113 yaralı ise hastanelere taşındı.

07.00 : Afrin'e Zeytin Dalı harekâtının 17. günündeki gelişmeleri an be an canlı blogla aktaracağız.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 13:34
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