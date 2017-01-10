Türk askeri Başika'dan çıkmıyor

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Bir kısım medya organları tarafından Başbakan Yıldırım'ın Irak ziyaretiyle beraber Başika'da bulunan Türk askerinin geri çekileceği yönünde kasıtlı Haberler servis edildi.



TÜRK ASKERİ ÇEKİLMİYOR



Ortaya atılan bu asılsız iddiaların aksine Başbakan Binali Yıldırım’ın Irak ziyaretinde en önemli gündem başlığı PKK terör örgütünün Şengal’deki yapılanması ile Türk askerinin Başika’daki varlığıydı.

Bağdat ve Erbil’deki temaslardan sonra Başbakan Binali Yıldırım, Başika’nın Irak toprağı olduğunu vurgulayarak, “Gayet tabii ki Irak kampıdır, Irak topraklarında kurulan bir kamptır, Irak hükümetinden bağımsız olması düşünülemez. Tabii ki bu görevini başarıyla yapmaya devam edecek ve şartlar ne zaman müsait olursa da oturup bunlar konuşulacak ve dostane bir şekilde sorun halledilmiş olacaktır.” ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Başika’da görev yapan Türk askerleriyle de görüştü.

Erbil’de devam eden Musul operasyonunda Zertik kampını da ziyaret etti.

O ziyarete katılan Peşmerge komutanı Behram Arif Yasin, Başbakan Binali Yıldırım'ın Türkiye üzerindeki tehditler kaldığı sürece Başika'daki kampın da kalacağını dile getirdiğini belirtti.

Irak’ta Türkiye’ye yönelik tehdit oluşturan terör örgütleri var.



Bunlar DAEŞ ve PKK.



Tabi bir de mezhepçi refleksle hareket eden Haşdi Şabi militanları da söz konusu.

Bu tarz bir tehdit hem Türkiye sınırları hem de Kuzey Irak’taki Türkmenler için geçerli.

Ankara zaten başından bu yana Başika’daki Türk askerinin varlığını sabit tutarak, terör örgütleri üzerinden oluşabilecek tehditlere set çekiyordu.

Başbakan Binali Yıldırım’ın Irak ziyaretinde de “Türkiye’ye yönelik terör tehdidi ortadan kalkana kadar Başika’daki Türk askerinin varlığı devam edecek” mesajı verildi.

Türk askeri Irak’ta terör tehdidi üzerine bulunuyor, terör tehdidi sona ererse askerin de oradaki görevi tamamlanmış olur.



Zira Türk askeri Irak’ta ya da Suriye’de terör tehdidini ortadan kaldırmaktan başka her hangi bir amaç taşımamaktadır.

Irak’ın da Suriye’nin de toprak bütünlüğünün korunması Türkiye’nin başından bu yana vurguladığı önemli bir meseledir.



O nedenle Türk askerinin ne Irak’ta ne de Suriye’de işgalci düşünülmesi söz konusu olamaz.

Kaldı ki Irak’ta Türk askerini Başika’ya davet eden bizzat Kuzey Irak Bölgesel yönetimi ile Bağdat hükümetidir.

Ekim ayında Musul operasyonu öncesi Türk askerinin Başika’dan çekilmesi çağrısında bulunan ve Ankara ile Bağdat arasında krize yol açan Irak Başbakanı Haydar El İbadi, 2014 Aralık ayında Ankara ziyareti sırasında Türkiye’den Irak’a asker göndermesi için ricada bulunmuştu.

Türk askerinin Başika’daki eğitim görevi de İbadi’nin o talebi ve Barzani yönetiminin isteği üzerine Bağdat’ın resmi onayıyla başlamıştı.

17 Ekim’de başlayan Musul operasyonuna katılan tek yerel güç olan Ninova Gönüllülerini de Başika’daki Türk askerleri eğitmektedir.