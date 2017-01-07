Türk askeri Başika'dan çekilmeyecek!

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'IN IRAK ZİYARETİNİN AÇILIMI NEDİR?

Türkiye ile Irak arasında bir süredir inişli-çıkışlı bir ilişki var.

Önceki Başbakan Nuri Maliki döneminde yaşanan krizler vardı sonrasında

Haydar el İbadi ile birlikte olumlu adımlar atıldı ancak Musul

operasyonu öncesi yine bir kriz ortamı oldu. İşte bu ziyaret son

krizin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden olumlu düzeye

çekilmesi açısından önem taşıyor.

BAŞİKA KRİZİ SONRASI İLİŞKİLER NASIL GELİŞTİ?



Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak ziyaretinin öncesinde Irak'tan

Türkiye'ye gelen ılımlı mesajlar vardı. Özellikle Türkiye'nin

Şengal'deki PKK teröristlerinin yapılanmasıyla ilgili hassasiyetine

bizzat Irak Başbakanı Haydar el İbadi tepki verdi, Irak Başbakanının

"PKK'nın Şengal'deki varlığını kabul edemeyiz" açıklamasının ardından

ilişkilerin düzelmesiyle ilgili süreç başladı.

PKK'NIN IRAK'TAKİ YAPILANMASI?



PKK terör örgütü Kandil'le birlikte Musul yakınlarındaki Şengal

bölgesine de sızdı. 2014 sonrası DAEŞ terör örgütünün işgaline giren

Şengal, geçtiğimiz yıl Peşmerge tarafından kurtarılmıştı, bölgedeki

Ezidi yerel güçlerden ziyade PKK teröristlerinin Şengal'de kısa sürede

yapılandığı ortaya çıktı hatta Şengal, ikinci Kandil olarak

adlandırıldı. PKK ayrıca Kerkük'te de faal durumda.

TÜRKİYE NE YAPTI?



Başika'daki Türk askerlerinin varlığı, Musul operasyonu öncesi bir

krize yol açtı. Bağdat yönetimi Türk askerini işgalci ilan etti ancak

Ankara oradan çekilmeyerek önemli bir mesaj verdi. Çünkü Musul

operasyonu bölgenin DAEŞ teröristleri, Haşdi Şabi militanları ve PKK

teröristleri tarafından Türkiye sınırına yakın bölgelerde özellikle de

Türkmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerde cirit atmalarına neden

olabilirdi. Türkiye bu refleksle askerlerini Başika'da tutarak, terör

örgütlerine meydanı boş bırakmadı.

BAŞİKA'YA TÜRK ASKERİNİ KİM ÇAĞIRDI?



25 Aralık 2014'te Irak Başbakanı İbadi, Ankara ziyaretinde bizzat

terörle mücadele için Türkiye'den yardım istemişti. Bu talep üzerine

Türkiye, terörle mücadele için Peşmerge ve bölgedeki yerel güçlerin

eğitimi için Kuzey Irak'a asker gönderdi. Zira Bağdat hükümetiyle

birlikte Kuzey Irak Bölgesel yönetiminin de aynı talebi vardı. Türk

askerlerinin bulunduğu Başika bölgesi de bizzat Bağdat'ın onayıyla

verildi.

İBADİ NEDEN BAŞİKA KRİZİNİ ÇIKARDI?



Musul operasyonu Ekim ayında başladı. Öncesinde ise Türk askerinin

bölgedeki varlığı ABD ve İran tarafından sıkıntıya neden oldu. Bağdat

hükümeti üzerinde hem ABD'nin hem de İran'ın baskı gücü var.

Türkiye'nin bölgedeki varlığı Musul'daki ABD planlarına ters düştü.

ŞİMDİ TÜRKİYE BAŞİKA'DAKİ ASKERLERİNİ ÇEKECEK Mİ?



Bazı yayın organlarında Başbakan Binali Yıldırım'ın ziyaretiyle

Irak'la buzları eritip, karşılığında da Başika'dan çekileceğimiz iddia

edildi. Ama böyle bir durum söz konusu değil. Türk askeri oraya

Iraklıların davetiyle gitti ve şu an bölgedeki DAEŞ, PKK ve Haşdi Şabi

gibi terör unsurları, Türkiye'nin o bölgedeki askeri varlığının

kalmasıyla engellenebilir. O nedenle Türkiye, Irak'a ancak terör

tehlikesi tamamen geçtikten sonra Başika'nın boşaltılabileceği

güvencesini verebilir.

IRAK'LA İLİŞKİLERİN SURİYE İÇİN ÖNEMİ NE?



Türkiye Suriye'de bir süreç başlattı, bu süreçte Rusya ve İran'la

birlikte hareket ediyor. Irak'ın da bu süreçte bir tasarrufu var.

Türkiye Suriye'de ve Irak'ta terörle mücadele ederken, bu ülkelerin

yönetimleriyle kanalları açık tutuyor, bu Suriye politikasındaki

değişimin bir yansıması sayılabilir. Suriye'de daha önce yapılan ve

somut sonuç vermeyen politikalardan çıkarılan dersler, Irak'ta tatbik

ediliyor diyebiliriz.

PYD, PKK, DAEŞ VE HAŞDİ ŞABİ?



Suriye ve Irak'ta PKK-PYD, DAEŞ ve Haşdi Şabi gibi terör unsurlarının

tamamı Türkiye için bir tehdit. Ve bunların birbirleriyle irtibatı

var. PKK'lılarla DAEŞ'lilerin, PYD'lilerle Haşdi Şabilerin, bazı

bölgelerde ortak paydada buluşup, ittifak ettikleri biliniyor. İşte bu

ortamda Türkiye, Bağdat'la kanalları açık tutarak, Irak üzerindeki

siyasi gücünü kullanıyor, zira siyasi gücün yanı sıra bir de hem

Suriye'de hem de Irak'ta Türkiye'nin askeri gücü de var.

ERBİL-ANKARA İLİŞKİLERİ NE DURUMDA?



Başbakan Binali Yıldırım, Erbil'i de ziyaret ediyor. Zaten Şengal'deki

PKK meselesinde Bağdat'tan önce Erbil'den ilk açıklama gelmiş, Kuzey

Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, "PKK Şengal'den

çekilsin aksi takdirde güç kullanırız" demişti.



TİCARET VE ENERJİ KONULARI?



Türkiye ile Kuzey Irak arasında 2013'ten itibaren bir petrol anlaşması var. Irak'la daha önce bunun krizi yaşanmıştı sonra aşıldı. Kuzey Irak petroldeki kazançtaki payını Bağdat'tan alıyor, petrolü satsalar bile para Bağdat'tan transfer ediliyor. Bu nedenle Türkiye, Bağdat'ı by-pass etmeden uzlaşma sağlanmıştı, tabi şimdi Türkiye'nin Erbil ile ilişkileri daha yüksek düzeyde ama Irak'ta da benzer bir süreç yeniden başlıyor. Irak hükümetinin Türkiye'ye bakış açısı bir taraftan da İran'ı bağlıyor zaten bu açı İran'dan çok fazla da bağımsız değil. Ama şu gerçek ki İran da Irak'ta Türkiye'nin bölgedeki varlığını, gücünü tamamen hiçe sayarak hamle yapmaya cesaret edemez. Bu nedenle ikili ilişkilerde diplomatik kanallar her zaman açık tutuluyor.