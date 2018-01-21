Türk askeri 5 kilometre Afrin'e doğru ilerledi

Anadolu Ajansı saat 12.03'te geçtiği haberde "Afrin bölgesine giren TSK kara kuvvetleri unsurları, ÖSO'yla ilerliyor" bilgisini paylaştı. Sahadaki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, TSK'ya ait zırhlı araçlar, özel kuvvetler ve piyade güçleri gibi unsurlar, Afrin toprakları içinde yaklaşık 5 kilometre kat etti. İlerleme sırasında ciddi bir çatışma yaşanmadı.

TSK, dün saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'inin vurulduğunu duyurmuştu. TSK'nın bugün yaptığı açıklamada, şu ana kadar 153 hedefin ateş altına alındığı bilgisi yer aldı.