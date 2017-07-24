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Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın, PKK'lı teröristler için film yapacak!

Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın, Instagram hesabı üzerinden yeni projesiyle ilgili bir duyuru yaptı. Akın'ın yeni projesi terör örgütü YPG'li kadın teröristlerle ilgili olacak.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:26
Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın, PKK'lı teröristler için film yapacak!

Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın, Suriye'de özerklik ilan terör örgütü YPG/YPJ  hakkında bir proje yapacağını duyurdu.

Daha önce de 'Kesik/The Cut' filmiyle Ermeni Soykırımı'na odaklandığı filmiyle izleyici karşısına çıkan ve tartışmalı konulara değinmekten çekinmeyen Akın, Instagram hesabından kadın bir teröristin resminin olduğu posteri 'yeni proje' ve 'direniş' etiketleri ile paylaştı.

Posterde, "IŞİD ez. YPG ve YPJ'li özgürlük savaşçılarını destekle. Rojava'daki demokratik devrimi savun" yazıyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:26
  1. fatih akın
  • şükrü onukşükrü onuk1 sa önce
    Baba oğul ,oğul babadan dolayı suçlanamaz, hata,günah ,yanlış,kusur kişiseldir.kuran kıssalarında anlatılan Peygamberlerin oğlu,eşi,babaları yanlışta olduklarına göre ortalama insanlarda hay hayda olur.
  • SamilSamil1 sa önce
    Tayyip erdogan gitsinde vatan yansin diyen ulkucuyum diyen insanlar yokmu ? Gezide pkk ile kolkola ulkeyi kaosa surukleyen tatlisu ulkuculeri yokmu ? Yani babasi tatlisu ulkucusuymus neymis bize ne . Bizim icin ulkucu demek soz konusu vatansa gerisi teferruattir diyen yigitlerdir , 15 temmuz hain darbesinde tanklarin onune cikan ulkuculerdir , 80 ruhunu tasiyan ulkuculerdir . Yoksa ulkucuyum deyipte hilal biyik birakipta pub lardan cikmayan tayfa ulkucuyum dese ne olur vatan hainiyim dese ne ...
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Bizim icin mikropun mensei onemli degil.. isid,pyd,pkk vsvs..birbiri ile savasnalarida,allahin cc kudreti..haini,haine kirdiriyor. Bunu almanyanin film yapnasi hic onemli degil,cunku zaten orasi terorist yatagi.. Ve bir gun kendilerine donecek o teror .
  • Önce Vatan Önce Vatan 1 sa önce
    BUNUN TÜRK OLMADIĞI KESİNDE. TÜRK İSETÜRK.KÜRT İSE KÜRT. ERMENİ İSE ERMENİ. BİZDE KİMİN NE OLDUĞUNU BİLELİM
  • HanHan2 sa önce
    Yaw şu pis maymuna Türk demeyin. Hain Cem Özdemir bile bundan fazla Türk.
  • pınarpınar2 sa önce
    hayırsız vatan memleket düşmanları elinizden geleni ardınıza koymayın batının uşakları
  • EKOLL EKOLL 2 sa önce
    Acı ama bu ülkeden ne kadar kahraman çıktıysa bir o kadar da hain çıktı.Bu güzel ülkenin kaderi sanırım.
  • timurtimur2 sa önce
    chp hergun teroriste destek filmi cekiyor.disaridan once iceriye bakin
  • Alman klonuAlman klonu2 sa önce
    Ne kadar güzel dimi nsa ajanı Edward snowden ve 45.abd başkanı trump ın itirafıyla işid i Obama ve hilalry kurdu dedi kendi icadın örgütle savaşıyormuş dümeni yapan ateist pkkypg yi kanuni leştir ne güzel dünya ama gelde bunu kk ya anlat
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