Türk-Arap Ekonomi Zirvesi ve Türkiye-Yemen İş Forumu 11-13 Ocak’ta Mersin’de

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kalkınma Bakanlığı ile Mersin Valiliği himayesinde, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Türk Arap İşadamları Derneği koordinasyonunda, 11-13 Ocak tarihlerinde Mersin’de 1. Türk-Arap Ekonomi Zirvesi ve Türk-Yemen İş Forumu gerçekleştirileceğini bildirdi.

Su, sahil valilik makamında düzenlediği basın toplantısında, kente bu hafta 2 önemli etkinliğin gerçekleştirileceğini söyledi. Su, Türk ve Arap ülkelerinden bakanlar, diplomatlar, iş adamlarından oluşan yaklaşık 250 kişilik heyetin etkinlikler için geleceğini belirtti.