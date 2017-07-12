Türk Akımı’nda Rusya kesiminde ilk 50 kilometrelik inşaat dün tamamlandı

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Anton Inyutsin, 22. Dünya Petrol Kongresi'nde Rusya'da devam eden projelere ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın doğalgazda lider ülke olduğunu ve bu pazara yatırımlarının devam ettiğini aktaran Inyutsin, "Küresel piyasada en çok doğalgazı ihraç eden ülkeyiz. Gelecek yıl enerji şirketimiz Novatek'in Yamal sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) projesinin de aktif hale gelmesiyle toplam gaz ihracatımızın yüzde 10 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an için sadece Novatek'i telaffuz etsek de ilerde başka şirketlerin de eklenmesiyle ihracatımızın daha da büyüyeceğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

Inyutsin, boru hatlarıyla gönderilen gazla LNG'nin iki farklı ekonomi olarak değerlendirilebileceğini belirterek, "Eğer üç bin kilometreden daha fazla mesafede bir noktaya gaz gönderiyorsanız, LNG formunda göndermek daha mantıklı. Ancak bu mesafenin daha az olması durumunda boru hatlarıyla göndermek doğru tercih olacaktır." ifadesini kullandı.

Bu çerçevede, fizibıl buldukları ve Rus gazını Türkiye ile Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak boru hattı projesine de değinen Inyutsin, "TürkAkım projesinde ise Rusya kesiminde ilk 50 kilometrelik inşaat dün itibarıyla tamamlandı. Proje henüz başladı. Bundan sonra plana göre ilerleyeceğiz ve 2019'da projeyi tamamlayacağız." dedi.

RUSYA'DAKİ OPEC TOPLANTISI

Inyutsin, bu ay sonunda Rusya'nın St. Petersburg kentinde OPEC ile gerçekleştirilecek toplantıya ve buradan çıkacak kararların önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burada alınacak kararlara ilişkin yorum yapmak için henüz erken. St. Petersburg'ta bir dizi görüşmemiz olacak. Şu anda alacağımız karara ilişkin konuşmak doğru olmaz. Petrolde üretim kısıntısı konusunda St. Petersburg'ta bu ay sonunda OPEC ile yapılacak toplantıdan sonra alınacak kararlara desteğimize ilişkin düşüncemizi açıklayacağız."

İstanbul'da geçen yıl ekim ayında imzalanan TürkAkım Anlaşması ile her biri yılda 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki doğalgaz boru hattının inşası planlanıyor.

Yamal LNG projesi ise yıllık 16,5 milyon ton kapasitesiye sahip olacak. Söz konusu projede üç doğalgaz sıvılaştırma ünitesi yer alacak. Rus Novatek'in yüzde 50,1 hisseye sahip olduğu projenin diğer ortakları ise Fransız Total ve Çin'in CNPC şirketiyle Çin İpek Yolu Fonu'ndan oluşuyor.

Rusya şu anda yıllık yaklaşık 185-190 milyar metreküp doğalgaz ihraç ediyor. Yamal projesinin de dahil olmasıyla bu rakamın 200 milyar metreküpü geçmesi bekleniyor.