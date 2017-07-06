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Türk Akımı'nda flaş gelişme! İmzalar atıldı

Macaristan Dışişleri Bakanı Pater Szijjarto, Macaristan'ın Rusya doğalgaz şirketi Gazprom ile Macaristan'a Türk Akımı boru hattından doğalgaz sevkiyatlarına ilişkin anlaşmayı imzaladığını belirtti.

06 Temmuz 2017 Perşembe 12:18
Türk Akımı'nda flaş gelişme! İmzalar atıldı

Macaristan Dışişleri Bakanı Pater Szijjarto, Macaristan'ın Rusya kamu şirketi Gazprom ile Macaristan'a Türk Akımı boru hattından doğalgaz sevkiyatlarına ilişkin anlaşmayı imzaladığını belirtti.

"MACARİSTAN İÇİN İYİ BİR SEÇENEK"

Macar haber ajansı MTI'da yer alan haberde Bakan Szijjarto "Macaristan doğalgaz sevkiyatlarının Türk Akımı boru hattından yapılmasını iyi bir seçenek olarak değerlendiriyor çünkü Romanya veya Hırvatistan üzerinden sevkiyatlar konusunda gereken çalışmalar henüz yapılmadı. Dolayısıyla Macaristan doğalgaz sevkiyatlarının güneyden yapılmasına ilgi duyuyor" dedi.

Türk Akımının Macaristan'a giden kısmının 2019 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. (Sputnik)

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 12:18
  1. Rusya
  2. Macaristan
  3. Romanya
  4. Hırvatistan
  5. Gazprom
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