Türk Akım rotasında doğalgaz sevkiyatı arttı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, insanların nasıl pasaportları varsa artık dünyada kimyasal maddelerin de pasaportu olmasının istendiğini belirterek, “Tüm dünya bu yöne doğru gidiyor. Pek çok ülkede buna benzer mevzuatlar var. Türkiye de ‘Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik-KKDİK’ ile kendi mevzuatını uygulamaya başladı” ifadesini kullandı.

İçeriğindeki zararlı kimyasallar nedeniyle kamu sağlığını tehdit eden ürünler hakkındaki haberler, en sık karşılaşılan sorunlardan biri haline geldi. Tüketicilerin bu kimyasallara maruz kalmasına karşı gerek milli üretim gerekse ithalata yönelik ciddi önlemler alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik-KKDİK”, 23 Aralık 2017 itibarıyla yürürlüğe girdi. Türkiye, KKDİK ile kimyasalların takibi ve zararlı etkilerinin azaltılması konusunda önemli bir adım attı. Avrupa Birliği REACH Yönetmeliği’nin hemen hemen bir kopyası olan KKDİK sayesinde, Türkiye ile AB arasındaki Çevre ve Kamu Sağlığı mevzuatının uyumlaştırılmasında bir adım daha atılmış oldu.