Türk akademisyen İsrail'de hala rehin!

İşgal altındaki Filistin'in Ramallah kenti yakınlarında bulunan Ofer Askeri Mahkemesi'nde bugün basına kapalı görülen davada Cemil Tekeli'nin gözaltı süresinin 11 Şubat Pazar gününe kadar uzatılmasına karar verildi.

AKİT TV AİLESİNE ULAŞTI: CUMHURBAŞKANIMIZDAN YARDIM İSTİYORUZ

Akit TV muhabiri Serdar Fikret Kılıç rehin alınan Cemil Tekeli'nin ailesine ulaştı. Mikrofonlarımıza konuşan Cemil Tekeli'nin eşi Meryem Tekeli "Her hafta mahkemesi erteleniyor. Yine ertelendi. Eşim çok hasta ve rahatsız." ifadelerinde bulunurken kızı Merve Canan Tekeli ise "Hiçbir destek görmüyoruz. Destek istiyoruz. Babam hukuksuzca tutuluyor. Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız lütfen devreye girsin." diye konuşarak yardım istedi.

NEYLE SUÇLANDIĞI BİLİNMİYOR

AA muhabirine konuşan Tekeli'nin avukatı Lea Tsemel, müvekkilinin neyle suçlandığına dair basına açıklama yapmasının yasak olduğunu söyledi.

Tekeli'nin neden gözaltına alındığına dair şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmayan İsrail makamları, hiç kimsenin girmesine izin vermediği duruşmayı basına da kapattı. İsrail ordusu, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin askeri cezaevinde görülecek davayı takip etme yönündeki talebini, "Dava, kapalı kapılar ardında görülecek." açıklamasında bulunarak reddetti.

Akademisyen Tekeli'nin eşi Meryem Tekeli, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eşim haksızca gözaltına alındı, şaşkınlık içerisindeyiz. Biz Kudüs'e sadece ziyaret amaçlı gitmiştik. Eşim suçsuz. Eğer bir soruna kalkışma niyeti olsaydı beni niye götürecekti? İsrail makamları bize hiçbir bilgi vermiyor." demişti.

Tekeli'nin gözaltı süresi 29 Ocak pazar günü görülen duruşmada da 8 gün uzatılmıştı.

TÜRKİYE DÖNMEK İSTERKEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Tekeli, 11 Ocak'ta başlayan Kudüs programının tamamlanması sonrası 15 Ocak'ta İstanbul'a dönerken Tel Aviv Havalimanı'nda İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği de Tekeli'nin durumunu yakından takip ediyor.