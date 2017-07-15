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Türk aile yapısını dinamitleyen o dizi yeniden yayına giriyor!

Türk aile yapısını dinamitleyen diziler arasında bir dönem başı çeken 'Çocuklar Duymasın' adlı dizi yeniden yayın hayatına giriyor. Uzmanlar konuyla ilgili aileleri uyarıyor.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:24
Türk aile yapısını dinamitleyen o dizi yeniden yayına giriyor!

Aile yapsını temelinden sarsan diziler arasında bir dönem başı çeken 'Çocuklar duymasın' adlı dizi toplumun temel dinamiklerini yok etmek için yeniden yayın hayatına giriyor.

Konuyla ildili açıklama yapan Aile danışmanları, ailelerin bu tip dizilere karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:24
  1. 'Çocuklar duymasın'
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