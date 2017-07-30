Turizmin yeni neferleri Ankara'da yetişiyor

Özel TÜRSAB Ankara Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi adıyla faaliyet gösteren okulda 100 öğrenci, seyahat acenteciliğinin yanı sıra rehberlik, aşçılık, otelcilik gibi dallarda eğitim alıyor.

TÜRSAB Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu 2. Başkanı Okan Gökbayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜRSAB'ın seyahat acenteciliği kuruluşu olmasına karşın öğrencilerin çoğunun otelcilik bölümünde okuduklarını söyledi.

Eğitim programı kapsamında uygulamalı derslerin yanında önemli tesislerde yarı dönemli staj olanağı bulunduğunu belirten Gökbayır, "Zaman zaman öğrencilerle toplantı yapıyoruz. Eğitim imkanlarından memnun olmaları bizleri de memnun ediyor." dedi.

Gökbayır, Türkiye'de çok sayıda turizm meslek lisesi olmasına karşın mezunlardan birçoğunun bu alanda çalışmadıklarına değinerek, otellerden önemli bir kısmının 5 aylık sezon sonrası personel sayısını azalttığını, öğrencilerin de bu durumu görerek farklı sektörleri tercih ettiklerini anlattı.

Meslek liselerinde sınırlı sayıda öğrenci bulunmasının eğitimin kalitesini daha da artırdığına işaret eden Gökbayır, "Yoğun bir dil eğitimi veriyoruz. İngilizcenin yanı sıra Rusça eğitimimiz de var. Mezunlarımızın yüzde 60-70'i iyi düzeyde Rusça konuşabiliyor." diye konuştu.

Gökbayır, 2005 yılından bu yana faaliyet gösteren okuldan mezun olanların eğitim sonrasında iyi yerlerde çalıştıklarının altını çizerek, öğrencilerin kendi camialarında yetişmelerinin iş bulmalarını kolaylaştırdığını dile getirdi.

Başlangıçta seyahat acenteciliği sektörünün ihtiyacı için açılan okulun daha sonra turizm sektörünün farklı alanlarına öğrenci yetiştirdiğini ifade eden Gökbayır, "Örneğin okulumuzdaki öğrencilerin çoğunun aşçılık ideali var. Son dönemde öğrencilerin yüzde 80'i aşçılık ve pastacılık alanlarını istiyorlar. Bunlar arasında kendi iş yerini açmak isteyenler de var." değerlendirmesinde bulundu.

"Bölgesel rehberlere ihtiyaç var"

Gökbayır, turizm sektörünün eleman problemi yaşadığı alanlardan birinin de rehberlik olduğunu belirterek, "Turist Rehberleri Birliğinden (TUREB) belge almayan alan mezunlarının bu mesleği yapma şansları yok. TUREB ise 3 yıldır bu konuda sınav yapmıyor yani 3 yıldır mezun rehberler bu işi yapamıyor. Rehberlik bölümününden mezun ettiğiniz öğrenci bir işe yaramıyorsa niye mezun veriyorsunuz?" diye sordu.

Rehberlik kokartı alanlardan yaklaşık yarısının işlerini yapmadıklarının altını çizen Gökbayır, özellikle bölgesel rehberlere ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.

Gökbayır, hiçbir rehberin Türkiye'nin her bölgesine dair ayrıntıları bilemeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Rehber, Ege Bölgesi'nde çalışıyor ama alıyorsunuz Göbeklitepe'ye götürüyorsunuz. Bu arkadaş Göbeklitepe'yi kitaptan öğrenmeye çalışıyor. Halbuki bölgesel rehberler olsa durum farklı olur. Yerli turist sayısındaki artış da bölgesel rehberleri zorunlu kılıyor."