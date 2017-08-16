Turizme tatil dopingi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olacağını söyledi. Hükümetin kararına göre emekli maaşları da bayram öncesi ödenecek.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamada, “Bakanlar Kurulumuz, yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı, vatandaşlarımızın bu bayramlar vesilesiyle aile ziyaretleri, turizm sektörünün canlanması ve ticari hayatın olumlu etkilenmesi ihtimallerini değerlendirerek, vatandaşlarımızın rahat bir şekilde bayramlarını idrak etmeleri maksadıyla Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’na tekabül, tekaddüm eden günleri ve ara gün olan yarım günün idari izinli olmasına karar vermiştir. Buna göre, 28 Ağustos Pazartesi, 29 Ağustos Salı günleri tam gün, 31 Ağustos Perşembe günü yarım gün idari izinli sayılmasına karar vermiştir” dedi.

“EMEKLİ MAAŞLARI

BAYRAMDAN ÖNCE”

Emekli sandığı kapsamında emekli dul ve yetim aylığı alanlar, şehitlerin yakınları ve gaziler dahil olmak üzere aylık ödeme günleri 1-5 Eylül tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle emekli maaşlarının ödenmesinin bayram öncesine çekilmesi de kararlaştırıldı.

Bozdağ ayrıca, emekli maaşlarının bayram öncesi ödeneceğini ve köprü ve otoyolların da 30 Ağustos-5 Eylül arası ücretsiz olacağını dile getirdi.

“TEP TİP İÇİN KHK GEREKLİ”

FETÖ’cülerin tek tip kıyafet giymesi ile ilgili de konuşan Bozdağ şunları ifade etti: “Tek tip kıyafet konusunda bir yasa değişikliğine ihtiyaç var. Bunun da KHK’ya konulacağını ifade etmiştik. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, Bakanlar Kurulu toplantısını yaptı ve bundan sonra çıkacak kanun hükmünde kararnamelerde bu konu yer alabilir.”

Prof. Dr. Mehmet Görmez’in emekliye ayrılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı görevine kimin geçeceği konusunda ilgili bilgi veren Bekir Bozdağ, “Yeni Diyanet İşleri Başkanı görevine yakında başlayacak” dedi.

ÖSYM HATA YAPMIŞTIR

ÖSYM’nin yerleştirmelerde hata yapmasından da bahseden Bozdağ, “ÖSYM’nin yaptığı büyük bir hatadır. Bu olayda çok açık bir hata yapıldığı açıktır. İhmal iddiaları dahil hepsi incelenecek. Bin 110 adayın yerleştirmesi değişmiştir. ÖSYM Başkanlığı, gerekli idari tahkikati yapacaktır” açıklamasında bulundu.

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ

Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili çıkan kasıtlı haberleri de eleştiren Hükümet Sözcüsü Bozdağ, şöyle konuştu: “Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili haber bayat bir haberdir. İşin aslı şudur, bu arsanın hukuken veya konum itibarıyla fiilen Atatürk Orman Çiftliği ile herhangi bir irtibatı yoktur.”

ERDOĞAN MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Öte yandan; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefonda görüştü. İki lider görüşmede, terörle ortak mücadele ile Suriye ve Irak’taki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulundu.