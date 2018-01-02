Turizm'de bu yıl hedef 35 milyar dolar planlanıyor

Peş peşe geçen 2 sıkıntılı yılın ardından 2017'nin turizm sektörü açısından iyi bir yıl olarak kapandığını söyleyen Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, rakamlar istedikleri seviyede olmasa da pozitif ivmenin başlamasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Bu yılki hedeflerinin 2014 rakamlarını yakalamak olduğunu dile getiren Ayık, “Türkiye'nin turizm sektöründe bugüne kadar yaşadığı en iyi yıl 2014 yılı. Yani yaklaşık 40 milyon civarında yabancı turist ve 35 milyar dolar civarında turizm geliri. Bunlar, sektörde bugüne kadar elde edilen en iyi rakamlar. Geçen 2-3 yılda bu rakamları göremedik. 2018 yılında bizim en önemli hedefimiz tekrar bu rakamlara ulaşmak, kayıpları geri kazanmak olacaktır” dedi.

Avrupa pazarının Türk turizmi için çok önemli olduğuna işaret eden Ayık, bu pazarda son 2 yılda ciddi kayıplar yaşandığını, yeni sezonda bunları telafi etmek istediklerini söyledi. Ayık, “Rusya'daki çıkışımızı da devam ettirmek istiyoruz. 2017 yılında Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu'dan ciddi ziyaretçi çektik. 2018'de ziyaretçi sayısını arttırmak, gelirlerin de bir miktar yükselmesini sağlamak istiyoruz” diye konuştu. Erken rezervasyon ilk satış rakamlarının bu sezon için kendilerini umutlandırdığını kaydeden Osman Ayık, “Şu anda en yoğun satışlar Avrupa pazarında. Rakamlar gayet iyi. Avrupa pazarında, özellikle de Almanya pazarında en iyi olduğumuz yıllardan biri 2015'ti. Şu anda erken rezervasyon satışları o yılın rakamlarının da üzerinde seyrediyor. Bu da bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

ÇEŞİTLİLİK SAĞLANMALI



Pazar çeşitliliğinin önemine de dikkati çeken Ayık, şunları söyledi: “100'ün üzerinde farklı ülkeden misafir geliyor. Ana pazarlarımız Rusya ve Almanya. Bu pazarların yanına alternatifleri koymak çok önemli. Geçen 3 yıl içinde birçok olayla karşı karşıya kaldık. Onun için hedefimiz, var olan kaynak pazarları elimizde tutmak, geliştirmek, aynı zamanda da alternatifleri bunların yanına koymak. Bu çerçevede İngiltere bizim için önemli bir pazar ve üçüncü kaynak pazar olmaya aday. Avrupa'daki diğer ülkeler de önemli pazarlar. Bunun yanı sıra orta ve uzun mesafe uçuş ile gelebilecek Hindistan, Çin, Ortadoğu'nun bir kısmı ve Kuzey Afrika ülkelerini de her zaman mercek altında tutmalıyız. Bu pazarları geliştirmek için tanıtım faaliyetleri yürütüyoruz.”