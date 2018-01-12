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Turizmciye sömestr morali

Sömestr tatilinin arifesinde kayak merkezlerine talep arttı. Uludağ, Kartepe ve Kartalkaya gibi bölgelerde yüzde 95’e varan otel doluluk oranları turizmcilere moral verdi. Ancak işletmeciler yeterli kar yağışı olmadığı için tedirgin.

12 Ocak 2018 Cuma 11:12
Turizmciye sömestr morali

YAKIN PLAN/ BUĞRA KARDAN Okullarda yarı yıl tatilinin yaklaşması, kış turizmini hareketlendirdi. Doluluk oranının yüzde 95’leri bulması, hem tur operatörlerini hem de işletmecileri sevindirdi.

TURİZMCİ RAHATLAYACAK

Karacı Tours Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Ciga, sömestr tatilinin kayak merkezlerine yönelimi arttıracağını dile getirdi. Ciga, “Şu anda ülkemizde pek çok kayak merkezi var. Merkezlerden Uludağ ve Kartepe gibi Kartalkaya ile Palandöken de ön planda. Bu bölgelerde sömestr tatilinde yoğunluk artıyor, otel doluluk oranı ise yüzde 90 ila 95’e geliyor” açıklamalarında bulundu. Ciga, bu sömestr tatilinde kayak merkezlerine gelişlerin yüzde 20 ila 30 oranında artacağını; bu sayede turizmcilerin rahatlayacağını ifade etti.

YÜZDE 20’LİK ARTIŞ UMUDU

Sky Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Bedirhan Bayka ise okullara verilen arada Kapadokya, Kartepe, Kartalkaya ve Sapanca’nın ilgi göreceğini vurguladı. Otel doluluk oranlarının yüzde 90’ı aşacağı tahmininde bulunan Bayka, turist sayısının da yüzde 15 ila 20 artacağını öngördü. Bayka, kayak merkezlerine yönelimin hem oteller hem de tur operatörlerine moral vereceğini sözlerine ekledi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi’nde pistler yeterli oranda kar olmadığı için kapatılsa da işletmeciler gelecek hafta yağacak kara umut bağladı. Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde de benzer bir tablo söz konusu. Uludağ’da ise kar kalınlığı 1 metreye yaklaşırken, Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Kartalkaya Kayak Merkezi, kışın tadının çıkarıldığı en cazip yer olarak tatilcileri bekliyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 11:12
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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